2018-03-12 12:36:40

Ανάμεσα στα αμερικανικά πλοία του 6ου Στόλου που κατευθύνονται στην κυπριακή ΑΟΖ είναι και το USS New York.



Κανονικά δεν θα είχε καμία ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο πλοίο, καθώς είναι ένα από τα πολλά που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.



Ωστόσο είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο πλοίο είναι φτιαγμένο από τα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων που καταστράφηκαν στις τρομοκρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.



Μάλιστα ονομάστηκε New York προς τιμή των θυμάτων της τρομοκρατικής εκείνης ενέργειας.



Η ιστορία του συγκεκριμένου πλοίου, έχει ως εξής. Μετά τα τραγικά γεγονότα, ο τότε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, με ελληνική καταγωγή, George Patakis, ζήτησε από το αμερικανικό ναυτικό να ονομαστεί ένα πολεμικό πλοίο USS New York.



Η καθέλκυση του πλοίου έγινε στη Λουιζιάνα και χρησιμοποιήθηκαν 7,5 τόνοι ατσάλι από τα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων.



Θεωρείται από τα αρτιότερα, τεχνολογικά πλοία που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ και το μότο του είναι, «Δύναμη σμιλευμένη μέσα από θυσία».

Πηγή Tromaktiko

