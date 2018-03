Tromaktiko

Εδραιώνοντας την Αθήνα ως σημείο αναφοράς για τους απανταχού animators, το 13ο ATHENS ANIMFEST, το παλαιότερο ελληνικό φεστιβάλ κινούμενων σχεδίων, ετοιμάζεται να υποδεχθεί φέτος περισσότερες από 350 ταινίες animation μικρού μήκους από την Ελλάδα και άλλες 51 χώρες.Το διεθνές φεστιβάλ κινούμενων σχεδίων της Αθήνας, έχει επιλέξει φέτος να διαγωνιστούν οι καλύτερες ταινίες πρόσφατης παραγωγής από τον χώρο του animation, αυτού του μοναδικού οπτικοακουστικού είδους τέχνης, όπου τα πάντα μπορεί να «εμψυχωθούν» και να αποκτήσουν ζωή, γεμάτη ρυθμούς, χρώμα, κίνηση και μαγεία.Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται για το Μεγάλο Βραβείο «Αθηνά» και άλλες διακρίσεις που συνοδεύονται από τον ψηφιακό «Κότινο», το κλαδί ελιάς, σύμβολο της ηθικής επιβράβευσης της προσπάθειας των νικητών.Οι ανήσυχοι Αθηναίοι κινηματογραφόφιλοι όλων των ηλικιών, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες, που συνδυάζουν ποικίλες τεχνικές, αισθητικές και νοηματικές αναζητήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων τους.― Φετινός τιμώμενος καλλιτέχνης: Rony Oren, Ισραήλ.― Τιμητικά αφιερώματα στην Πολωνία και τις άλλες χώρες του Βίζεγκραντ.― Έκθεση των φοιτητών του Εργαστηρίου Χαρακτικής και Animation, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Καθηγητής: Μιχάλης Αρφαράς)― Προβολές για μαθητές Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, και για παιδιά μεταναστών και προσφύγων. (Τα σχολεία και οι δομές φιλοξενίας προσφύγων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις δωρεάν πρωινές προβολές, μπορούν να επικοινωνούν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων στο 210 7293691 & 6944227740 ή και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@arteac.eu)Η φετινή διοργάνωση σε αριθμούς:Σύνολο Ταινιών: 418, διάρκειας 50 ωρών.Διαγωνιζόμενες ταινίες Μικρού Μήκους: 227, Σπουδαστικές: 68, Ελληνικές: 14, Πειραματικές: 20Αριθμός συμμετεχόντων χωρών: 52Χώροι διεξαγωγής του φεστιβάλ: 12― Ρομάντσο, (Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, τ.: 216 7003325)― Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων "Σινέ Δράση", (Πάρκο Μ. Θεοδωράκη, Πλαταιών & Υμηττού, Βριλήσσια, τ.: 6974 371054)― Κινηματογράφος Δαναός, (Λ. Κηφισίας 109 - Μετρό Πανόρμου, τ.: 210 6922655)― Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, (Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης)― Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / ΤΕΑΠΗ― ΑΚΤΟ, (Ευελπίδων 11, Αθήνα, τ.: 210 5230130)― DEREE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, τ.: 210 6009800)― Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη”, (Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο, τ.: 210 3452150)― Τριανόν, (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, Μετρό Βικτώρια, τ.: 210 8215469)― Θέατρο Παραμυθίας, (Παραμυθιάς 27 & Πλαταιών, Κεραμεικός, Μετρό Κεραμεικός, τ.:210 3457904)― Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, (Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης, τ.: 210 8846590)Συνεργαζόμενοι φορείς:― Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών― Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων «Σινέ ΔΡΑΣΗ»― Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου ΑθηναίωνΑφιέρωμα: «Κινούμενα Σχέδια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»Φέτος, για δεύτερη φορά στην ιστορία του, το ATHENS ANIMFEST φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «Κινούμενα Σχέδια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.Το ειδικό αυτό αφιέρωμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων «Σινέ ΔΡΑΣΗ», το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:15, στην αίθουσα Νίκος Εγγονόπουλος, που βρίσκεται στο Πάρκο Μ. Θεοδωράκης (Πλαταιών & Υμηττού), Βριλήσσια.Το αφιέρωμα «Κινούμενα σχέδια και διαπολιτισμική εκπαίδευση» έχει στηριχθεί στις εξής έννοιες-κλειδιά:– Στην αποδοχή του Άλλου μέσα από τον σεβασμό όσων έχουν διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές.– Στην ανοχή στο Διαφορετικό μέσα από την αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων χωρίς καμία διάκριση που σχετίζεται με τη χώρα προέλευσης, την εθνότητα, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο.– Στην αντιμετώπιση των ζώων και των φυτών ως στοιχείων ενός ενιαίου φυσικού περιβάλλοντος, όπου η ανθρώπινη παρουσία αποτελεί τμήμα του συνόλου.– Στην έννοια του σύμπαντος ως αφετηρία και υποκείμενο των καλλιτεχνικών αφηγήσεων, απελευθερωμένη από τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς, γεγονός που από μόνο του καθιστά τα ανθρώπινα όντα τμήμα και όχι αποκλειστικούς φορείς των αναζητήσεων σε σχέση με τα συμπαντικά φαινόμενα.Οι ταινίες:- TO BE..., 6' (Α' Προβολή)Δανία, 2017Σκηνοθεσία: Farzaneh OmidvarniaΣενάριο: Farzaneh OmidvarniaAnimation: Farzaneh OmidvarniaΤεχνική: Puppet animationΜουσική: Sassan MohebbiΠαραγωγή:Διάλογοι: 'ΟχιΜια ταινία για την περιπέτεια μιας ανθρώπινης κοινωνίας που βρίσκεται σε πόλεμο, τις συνέπειές του, την προσφυγιά, τους κινδύνους που ελλοχεύουν είτε στο πεδίο των μαχών είτε κατά τη διάρκεια αναζήτησης εκ μέρους των εκτοπισμένων, μιας ασφαλούς χώρας υποδοχής.- HOLLOW LAND, 13'Δανία, Γαλλία, Καναδάς, 2013Σκηνοθεσία: Michelle and Uri KranotΣενάριο: Michelle and Uri KranotAnimation: Michelle και Uri KranotΤεχνική: Stop motion, 2D animationΜουσική: Uri KranotΠαραγωγή: Les Films de l'Arlequin, Dansk TegnefilmΔιάλογοι: ΌχιΜια ιστορία για την αιώνια αναζήτηση του ανθρώπου για μια εστία. Και όπως όλες οι αναζητήσεις εμπεριέχουν το όνειρο της ουτοπίας. Ο Σολομών και η Μπέρτα, μετά από μια απίστευτη ταλαιπωρία με την μπανιέρα τους στους ωκεανούς, φτάνουν σε μια χώρα που υπόσχεται ανακούφιση από τις περιπέτειές τους. Από τις πρώτες αισιόδοξες στιγμές μετά την άφιξή τους, έως την τελική σκηνή της ταινίας, το Hollow Land καταγράφει την κατάσταση της εκτοπίσεως, είτε από περιστάσεις είτε από επιλογή.- MIGRATIONS, 4' (Α' Προβολή)Γαλλία, 1998Σκηνοθεσία: Constantin ChamskiΣενάριο: Constantin ChamskiAnimation: Constantin ChamskiΤεχνική: 3D Computer animationΜουσική: Wolfgang Amadeus Mozart, H. Van den BudenmayerΠαραγωγή: SUPINFOCOMΔιάλογοι: ΌχιΕπιβλητικά, αυστηρά γκρίζα κτίρια κυριαρχούν στον ορίζοντα. Όλα είναι σιωπηλά εκτός από τον άνεμο. Τα μόνα σημάδια ζωής ή κίνησης είναι ένα κοπάδι χηνών, σε σχήμα V στο βάθος του ουρανού. Το άγαλμα ενός φτερωτού ανθρώπου ψηλά σε ένα από τα κτίρια, αρχίζει να «ζωντανεύει», αποπειρώμενο να αποκολληθεί από τη θέση του. Οι νότες από το «Concerto en Sí» του Van Den Budenmayer γεμίζουν τον αέρα. Το άγαλμα συνεχίζει τις προσπάθειες και σταδιακά αρχίζει να απομακρύνεται από το κτίριο, δείχνοντας σαν αποφασισμένο να ενταχθεί στο κοπάδι με τις χήνες. Θα τα καταφέρει;- LA GRAND MIGRATION, 7'Γαλλία, 1995Σκηνοθεσία: Youri TcherenkovΣενάριο: Youri TcherenkovAnimation: Υouri Tcherenkov, Jean-Charles Mouveaux, Zoya TrofimovaΤεχνική: Drawings on paperΜουσική: Serge BessetΠαραγωγή: FolimageΔιάλογοι: 'ΟχιΟι περιπέτειες ενός πουλιού που, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, θα πρέπει να πετάξει σε θερμότερες περιοχές.- BLACK SOUL, 9' (Α' Προβολή)Καναδάς, 2000Σκηνοθεσία: Martine ChartrandΣενάριο: Martine ChartrandAnimation: Martine ChartrandΤεχνική: 2D animation, Drawings on paperΜουσική: Oliver Jones, Lilison T.S. CordeiroΠαραγωγή: National Film Board of CanadaΔιάλογοι: 'ΟχιΗ ταινία αφηγείται την ιστορία που ακούει από τη γιαγιά του ένα αγόρι στην Αφρική. Οι εικόνες δείχνουν σκηνές της ζωής στο χωριό, την ιστορία των πολιτισμών στην αφρικανική ήπειρο, τη διαφθορά και το κακό της δουλείας, τις βαμβακοφυτείες, τη χειραφέτηση, τη βιομηχανική επανάσταση, τους παγκόσμιους πολέμους και το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων.