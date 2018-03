Tromaktiko

Δεν έχει προηγούμενο ο καβγάς στο σπίτι του Power of Love Το παιχνίδι των κοριτσιών, αυτή η κλήρωση που έκαναν με τα χαρτάκια, δεν εξελίχθηκε καλά ανάμεσα στην Μαρίνα Βεάζογλου και στην Στέλλα Μιζεράκη. Το χαρτάκι της Μαρίνας Βεάζογλου έβγαλε το όνομα του Πάνου και η Μαρίνα ξεκίνησε πειράζοντας τη Στέλλα. Η απάντηση που έλαβε όμως από την όμορφη Κρητικιά του Power of Love δεν της άρεσε καθόλου «Καλά τα αστειάκια, αλλά εγώ μιλάω σοβαρά».«Σώπα».«Μη μου λες εμένα σώπα, θα τη φας τη φάπα, θα κολλήσεις στο τζάμι.»«Ποιος θα τη φάει τη φάπα; Για χαλάρωσε λιγάκι. Πολύ την είδες κάπως.»«Είπα δυο κουβέντες».«Κι εγώ είπα άλλες δύο, μην το χοντραίνουμε. Καταρχάς έχω να πω στην Στέλλα να μαζέψει το στόμα της. Δεν θα μου λέει εμένα θα φας καμιά ανάποδη. Προς το άτομο μου δεν θα ακούω τέτοια. Δεν γουστάρω. Να μαζεύουμε το στόμα μας» φώναζε η Μαρία Βεάζογλου και στην συνέχεια αποχώρησε από το δωμάτιο χτυπώντας την πόρτα.Η ένταση δεν μειώθηκε ούτε όταν επέστρεψε και οι φωνές της Μαρίνας συνεχίστηκαν και απέναντι της Αθηνάς και της Τζούλιας.«Εγώ θα συνεχίζω όσο θέλω. Να μην ξεκινάει για να τα πάμε καλά όλοι εδώ πέρα. Αλλιώς τη βλέπω να φεύγει σούμπιτη. Δεν ήταν πλάκα το «θα φας καμία». Δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα να μου μιλάει κανείς έτσι. Και δεν είπα και κάτι στο κάτω κάτω για τον Πάνο. Δεν με ενδιαφέρει ρε πως είναι ο χαρακτήρας της. Να μάθει τρόπους η ανάγωγη! Ό,τι να’ναι! 5 χρονών. Καλά κάνουν και την κοροϊδεύουν όλοι. Δεν θα το έκανε γιατί θα έτρωγε πρώτα αυτή! Ξέρω πολύ καλά πως το είπε! Χθεσινή δεν είμαι. Κι ότι ο χαρακτήρας της Στέλλας είναι έτσι, εμένα δεν μου κάνει, άντε μην πάρω ανάποδες» έλεγε η Μαρία Βεάζογλου.Δείτε τον καβγά στο σπίτι των κοριτσιών στο Power of Love: