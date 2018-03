2018-03-17 06:00:16

Πολλοί οινοποιοί το θεωρούν ιεροσυλία, άλλοι πάλι το βλέπουν ως καινοτομία σε μια



αρκετά "παλιά" βιομηχανία.Η ισπανική start up Gik βρήκε έναν τρόπο να φτιάξει κρασί με... μπλε χρώμα. Η διαδικασία είναι 100% φυσική, όπως λέει ο ιδρυτής της, Τάιγκ ΜακΚάρθι.



«Δεν είναι κάτι που γίνεται στο εργαστήριο, χρησιμοποιούμε το φυσικό περίβλημα του κόκκινου σταφυλιού το οποίο με τη σωστή επεξεργασία δίνει αυτό το μπλε, σχεδόν φωσφοριζέ, χρώμα» όπως λέει στο Business Insider.



Οι ιδρυτές της start up χρησιμοποιούν κυρίως αμπελώνες στην Ισπανία και τη Γαλλία, αλλά τους πήρε δύο χρόνια μέχρι να βρουν τις σωστές ποικιλίες και να κάνουν τις δοκιμές.



Όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα αφότου κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση 26.000 δολαρίων από το University of the Basque Country στην Ισπανία.



Όσο για τη γεύση του... Αυτή μοιάζει πολύ με τη γεύση ενός λευκού κρασιού, αν και είναι λίγο πιο γλυκιά. Αυτή τη στιγμή, το μπλε κρασί πωλείται σε πάνω από 25 χώρες ενώ η start up έχει πουλήσει περίπου 400.000 μπουκάλια.

