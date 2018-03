2018-03-31 03:01:50

To Dancing with the Stars επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής με το 10ο live του και εκπλήξεις.



Τα οκτώ ζευγάρια συγκεντρώθηκαν στο παρκέ του χορευτικού show λίγο πριν παρουσιάσουν τις χορογραφίες και τους και η Ευαγγελία Αραβανή είχε μια έκπληξη τόσο για εκείνους, όσο και για τους τηλεθεατές. Και μάλιστα διπλή έκπληξη… Ένα ζευγάρι θα κερδίσει ασυλία για το επόμενο live, ενώ στο 10ο live δεν θα υπάρξει αποχώρηση «Έχω να σας ανακοινώσω κάτι: Έχουμε ένα πασχαλινό δώρο για όλους εσάς, ή μάλλον δύο θα έλεγα καλύτερα. Απόψε το ζευγάρι που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει ασυλία για το επόμενο live. Και τι εννοώ με αυτό: Θα χορέψει κανονικά στο Dancing with the stars αλλά θα είναι εκτός διαγωνισμού. Σώζεται αυτόματα.



Και συνεχίζω, γιατί όπως σας είπα και πριν έχω δύο εκπλήξεις. Σήμερα ξεκινάμε οκτώ και θα τελειώσουμε 8. Δεν υπάρχει αποχώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, απόψε απλά χορεύετε και το ευχαριστιέστε και είστε πανέτοιμοι να κατακτήσετε την κορυφή» ανακοίνωσε συγκεκριμένα η Ευαγγελία Αραβανή στους διαγωνιζόμενους stars.



