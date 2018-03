tinanantsou

Καλλιτεχνική απεικόνιση του InSight (Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport)Η αποστολή της NASA InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) προορίζεται να εκτοξευτεί στις 5 Μαΐου. Η γαλλική διαστημική υπηρεσία CNES και το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής DLR συνεργάζονται με την NASA στον σχεδιασμό της αποστολής Insight.Πρόκειται για την πρώτη αποστολή στην ιστορία που έχει σκοπό την εξερεύνηση και μελέτη του εσωτερικού ενός πλανήτη. Θα είναι επίσης η πρώτη αποστολή της NASA μετά το πρόγραμμα Απόλλων που θα τοποθετήσει σεισμόμετρο στην επιφάνεια ενός άλλου πλανήτη.Σύμφωνα με τον Bruce Banerdt της JPL, κατά κάποιον τρόπο, το InSight είναι σαν μια επιστημονική χρονομηχανή που θα δώσει πληροφορίες σχετικά με τα αρχικά στάδια της δημιουργίας του Άρη, πριν από τεσσεράμισι δισεκατομμύρια χρόνια. Θα μάθουμε αν ο πυρήνας του Άρης είναι στερεός ή ρευστός όπως της Γης και θα απαντηθεί το ερώτημα γιατί ο φλοιός του Άρη δεν διαθέτει τεκτονικές πλάκες. Γενικότερα θα μας βοηθήσει να μάθουμε το πως σχηματίζονται οι βραχώδεις πλανήτες.Το InSight φέρει μια σειρά ευαίσθητων οργάνων για τη συλλογή δεδομένων, των οποίων η εγκατάσταση και ο έλεγχός τους απαιτούν ένα στατικό διαστημικό σκάφος και όχι ένα κινούμενο διαστημικό όχημα όπως το Curiosity.Τα όργανα του Insight θα τοποθετηθούν με ειδικό ρομποτικό βραχίονα στην επιφάνεια του Άρη και θα υπάρχουν κάμερες για την παρακολούθησή τους. Θα υπάρχει κατάλληλο όργανο για τον προσδιορισμό του άξονα περιστροφής του πλανήτη, σεισμογράφος για τη μέτρηση σεισμικών κυμάτων και υπόγειος ανιχνευτής θερμότητας (σε βάθος πέντε μέτρων) για την μέτρηση της ροής της θερμότητας στο εσωτερικό του πλανήτη.Το InSight προς το παρόν βρίσκεται στη βάση της πολεμικής αεροπορίας Vandenberg στην Καλιφόρνια για τις τελικές προετοιμασίες πριν την εκτόξευση. Την περασμένη Τετάρτη, ολοκλήρωσε το επονομαζόμενο spin test: το διαστημικό σκάφος περιστρέφεται σε υψηλές ταχύτητες για να επιβεβαιωθεί το κέντρο βάρους του. Αυτό είναι σημαντικό για την είσοδο, την κατάβαση και την προσγείωσή του στον Άρη τον Νοέμβριο. Στον επόμενο μήνα, το διαστημικό σκάφος θα τοποθετηθεί στον πυραύλό του, και θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί μια επιτυχημένη εκτόξευση στις αρχές Μαΐου.πηγή: https://mars.nasa.gov/insight/news/8325/nasa-is-ready-to-study-the-heart-of-marsphysicsgg.me