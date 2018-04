2018-04-08 21:37:20

Ο δίσκος Revamp περιέχει επιτυχίες διασκευασμένες από τους καλύτερους εκπροσώπους της pop, rock και urban: Mary J. Blige, Alessia Cara, Coldplay, Miley Cyrus, Florence And The Machine,



Lady Gaga, The Killers, Mumford and Sons, P!nk and Logic, Q-Tip ft. Demi Lovato, Queens of the Stone Age, Ed Sheeran, Sam Smith.



Προ-παράγγειλε το Revamp εδώ: lnk.to/EltonJohnRevamp

anatakti

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ