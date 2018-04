grxpress

Εννιά χρόνια μετά τον θρίαμβό του στη Eurovision, ο Αλεξάντερ Ρίμπακ κάνει δυναμική επιστροφή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.O Αλεξάντερ ήταν 23 ετών το 2009, όταν είχε συμμετάσχει στη Eurovision με το τραγούδι «Fairytale», το οποίο είχε κυριολεκτικά σαρώσει και έφτασε στη νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά (387 βαθμούς, έναντι 218 της δεύτερης, τότε, Ισλανδίας):Ο 32χρονος, πλέον, Αλεξάντερ (που μοιάζει λες και ο χρόνος δεν έχει περάσει από πάνω του) εκπροσωπεί και φέτος τη Νορβηγία, με ένα ρυθμικό τραγούδι, το «That's How You Write a Song», ευελπιστώντας να βρεθεί ξανά στην κορυφή.Δείτε το νέο τραγούδι του Αλεξάντερ Ρίμπακ, «That's How You Write a Song». Φυσικά, με σόλο στο βιολί:Κάτι δύσκολο, αν λάβει κανείς υπόψη του τις αποδόσεις που δίνουν οι εταιρείες στοιχημάτων. Συγκεκριμένα, ο Αλεξάντερ βρίσκεται στην 9η θέση από πλευράς απόδοσης αυτή τη στιγμή, καθώς η νίκη του παίζεται στο 20,00 κατά μέσο όρο.Ποια είναι τα φαβορί φέτος; Πρώτο-πρώτο φιγουράρει το τραγούδι από το Ισραήλ, «Toy», με ερμηνεύτρια τη Netta Barzilai. Πρόκειται για ένα, αν μη τι άλλο, «ιδιαίτερο» τραγούδι, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε:Η μέση απόδοσή του είναι 2,75 και ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους φαν της Eurovision, με αρκετούς πάντως να θεωρούν ότι δεν πρόκειται να κατακτήσει την κορυφή.Δεύτερο, με βάση τις αποδόσεις (6,75), είναι το τραγούδι «La Forza» από την Εσθονία, το οποίο ερμηνεύει η υψίφωνος Elina Nechayeva:Ακολουθεί η συμμετοχή της Τσεχίας, το τραγούδι «Lie To Me» με ερμηνευτή τον νεαρό Mikolas Josef και απόδοση 9,00 κατά μέσο όρο:Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Αυστραλία (με αποδόσεις 11,00 και 13,00 αντίστοιχα):...ενώ στην 6η θέση από πλευράς αποδόσεων είναι ένα μελωδικό τραγούδι από το Βέλγιο, το «A Matter of Time» της Sennek (με μέση απόδοση 15,00), που πάντως δείχνει ικανό να κάνει την έκπληξηΌσο για την ελληνική συμμετοχή, με το τραγούδι «Όνειρό μου» που ερμηνεύει η Γιάννα Τερζή, βρίσκεται στη 10η θέση των στοιχημάτων (με απόδοση 25,00 κατά μέσο όρο), ακριβώς μετά τον Αλεξάντερ Ρίμπακ και το «That's How You Write a Song»: