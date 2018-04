grxpress

DINAMISS τα κορίτσια που εμφανίζονται και φέτος στο Fragelico και εντυπωσιάζουν τόσο με το ταλέντο όσο και με την υπέροχη σκηνική τους παρουσία.ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΝΑΚατάγεται από μουσική οικογένεια, με μητέρα mezzo Soprano και πατέρα πιανίστα, αποφασίζει πολύ νωρίς να ασχοληθεί με τη μουσική.Σε ηλικία 5 ετών ξεκινά τα πρώτα της μουσικά βήματα μαθαίνοντας βιολί, ενώ παράλληλα ασχολείται με το κλασσικό μπαλέτο και άλλα είδη χορού, μεταξύ των οποίων, τζατζ, λατιν και οριεντάλ. Λίγο αργότερα αποφασίζει να συνεχίσει παράλληλα τις σπουδές της στο πιάνο. Λαμβάνει επιπλέον το πτυχίο ειδικού αρμονίας και μπαίνει στο Μουσικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Η αγάπη της για το τραγούδι και το χορό την οδηγούν, σε ηλικία 20 ετών, στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως τραγουδίστρια, στον τρίτο κύκλο του τηλεοπτικού Χ Factor, μαζί με την αδελφή της Ελένη, ως Τικ Τοκ.΄Υστερα απο πολλές ζωντανές εμφανίσεις και το δισκογραφικό συμβόλαιο με το Family The Label των Goin’Through και την Cobalt Music, συμμετέχει στο “Fame The Musical” συνδυάζοντας το βιολί με το τραγουδι και τον χορό.ΕΛΕΝΗ ΝΤΙΝΑΣε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε πιάνο ύστερα από την παρότρυνση και τη βοήθεια των γονιών της, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι μουσικοί.΄Εχει συμμετοχές σε πολλούς μουσικούς διαγωνισμούς έχοντας διακριθεί, φτάνοντας πολύ νωρίς, σε ηλικία μόλις 16 ετών, μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Σύντομα ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο σπουδών της στο Θουκιδίδειο Ωδείο και παίρνει το δίπλωμα της στο πιάνο. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα χορού, λάτιν και οριεντάλ.Η μητέρα της, τραγουδίστρια όπερας, είναι η αιτία που αποφασίζει να ασχοληθεί με το τραγούδι, διαλέγοντας πιο μοντέρνους ήχους συνεχίζει τα μαθήματα φωνητικής και κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα μαζί με την αδερφή της συμμετέχοντας στον τρίτο κύκλο του Χ Factor ως Τικ Τοκ.΄Υστερα απο πολλές live εμφανίσεις και το δισκογραφικό συμβόλαιο με το Family The Label των Goin’Through και της Cobalt Music, συμμετέχει στο “Fame The Musical” οπου συνδυάζει το τραγούδι και τον χορό.