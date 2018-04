2018-04-18 12:21:44

Ονομάζεται Νικόλ Παπαμιχαήλ (Papamichael), έχει καταγωγή από την Κάλυμνο και την Κρήτη και είναι Διοικήτρια του 17ου Τομέα του NYPD, ο οποίος περιλαμβάνει κεντρικές περιοχές του



Μανχάτταν, μεταξύ των οποίων κι αυτήν των Ηνωμένων Εθνών. Η κ. Παπαμιχαήλ μιλάει στο New Greek TV για τις επικίνδυνες αποστολές της στην "σκοτεινή" Νέα Υόρκη των late 90s, την εμπειρία της από την 11η Σεπτεμβρίου, τον Τυφώνα Σάντυ αλλά και την καθημερινότητα στο Αστυνομικό Τμήμα.







Το βίντεο αναρτήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από το New Greek TV Inc. NGTV στο YouTube.

