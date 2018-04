2018-04-23 22:14:10

Ήταν απολαυστικός ο Λευτέρης Ελευθερίου που μέσα από το συγκεκριμένο ρόλο ξεδίπλωσε μπροστά μας την ικανότητά του να ενσαρκώνει πολλά «πρόσωπα» σε ένα έργο.



Είδαμε έναν διαφορετικό Λευτέρη Ελευθερίου! Έναν ηθοποιό που δεν "παίζει" τον εαυτό του, αλλά έχει το θάρρος να εκτεθεί με πολλά πρόσωπα και δύσκολους χαρακτήρες με γρήγορες μεταλλαγές.



Η σκηνοθεσία του Γιώργου Σουξέ αποτύπωσε ακριβώς σκληρές καταστάσεις και οδήγησε τον Λευτέρη να γίνει «Στα Ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα Ξένος».



Αν και η παράσταση περιγράφει τα βιώματα του λαού μας που έχουν αφήσει βαθιές πληγές, δυστυχώς, περιγράφει και την σημερινή κατάσταση που βιώνει, με παραπλήσιο τρόπο, ο μέσος Έλληνας της κρίσης, που αντιμετωπίζει πάλι το δίλημμα της ξενιτιάς με νέους που φεύγουν και οικογένειες που μένουν πίσω σε ένα αβέβαιο μέλλον αλλά σε μια πανέμορφη πατρίδα.



Αξιόλογη Παράσταση!!



Αξίζει να την παρακολουθήσετε!



