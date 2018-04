Tromaktiko

Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος είναι Έλληνας πρωταθλητής χειροπάλης, γεννήθηκε το 1975 και ξεκίνησε την πορεία του στον αθλητισμό σε ηλικία οκτώ ετών στο άθλημα της ελληνορωμαικής πάλης στη συνέχεια μεταπήδησε στο άθλημα της άρσης βαρών γιατί γονείς και προπονητές έβλεπαν μια ασυνήθιστη πηγαία δύναμη, στα δεκαπέντε του έτη τον πήρε η εθνική ομάδα άρσης βαρών όπου και τον κατέταξε στα ταλέντα τη ομάδας και στα δεκαεπτά του σπάει το πανελλήνιο ρεκόρ παίδων, το 1995 αποφασίζει να συμμετάσχει σε αγώνες σωματικής διάπλασης (BodyBuilding) στη Λαμία στο κύπελλο Π.Ε.Σ.Δ. και κερδίζει την πρώτη θέση στη κατηγορία ανδρών +95kg.Όλα αυτά τα χρόνια κρυφό του πάθος ήταν το μπραντεφερ, η χειροπάλη, άθλημα με το οποίο ασχολήθηκε και ασχολείται τα τελευταία εικοσιτρία χρόνια, διακρίθηκε και αναγνωρίστηκε παγκοσμίως όσο κανένας άλλος Έλληνας χειροπαλαιστής και παραμένει στην ενεργώ δράση κάνοντας μας περήφανους με διεθνής διακρίσεις, όλα αυτά τα χρόνια έχει συλλέξει πάνω από 140 τίτλους και είναι ο λόγος που τον έχουν ονομάσει «Βασιλιά των δυναμικών αθλημάτων». Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος έχει πάντα στο πλευρό του στους αγώνες και στην προετοιμασία του, τον χειρούργο ορθοπεδικό, Ιωάννη Τσώλο.Σπουδαιότερες διακρίσεις:TITLES:*Armwrestling:2017 1st World Champion2016 2th European Champion2015 1st World Champion2015 3th European Champion2012 7th World Champion Senior2010 3th GLADIATOR’S NIGHT2010 4th GOLEMA RUKA2009 7th European Champion2008 1st GLADIATOR’S NIGHT2008 5th European Champion2006 1st OVER THE TOPIN GREECE (NATIONAL)1997 - 2017 (Championships & Tournaments)* 31 Gold medals (Right Arm)* 1 Silver medals (Right Arm)* 0 Bronze medals* 30 Gold medals (Left Arm)* 1 Silver medals (Left Arm)* 1 Bronze medals (Left Arm)*BodyBuilding:1997 1 Gold Medal (National Cup)*Lifting Weight:1990 - 200145 Gold Medals15 Silver Medals6 Bronze Medals