Έχοντας ήδη αποσπάσει δύο βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και τρεις επίσημες υποψηφιότητες το φιλμ του Νίκου Μαστοράκη «Mykonos, The Soul Of An Island»,είναι ένα ντοκιμαντέρ που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το δελτίο τύπου: «Προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση αν η Μύκονος έχει χάσει την ψυχή της. Είναι μια απροκάλυπτα ειλικρινής αφήγηση των όσων συνθέτουν το καλοκαιρινό πρόσωπο του νησιού και καλύπτει όλο το φάσμα διαφορετικών κοινωνιών, από τους βαθύπλουτους Ρώσους, Άραβες, Τούρκους των πεντάστερων beach bars στους παράνομους μετανάστες της αυθαίρετης δόμησης — και από τις λαμπερές προσωπικότητες των σταρ, στον σκοτεινό υπόκοσμο των ναρκωτικών, της ανομίας και της παραβατικότητας. Όμως είναι παράλληλα και τρυφερό, νοσταλγικό, ρομαντικό, δίκαιο προς όλους και φιλοξενεί συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές των εντυπωσιακών πρωτοσέλιδων αλλά και μαγικές εικόνες που δικαιώνουν την ερωτική σχέση του επισκέπτη με τη Μύκονο».Ο Νίκος Μαστοράκης, μίλησε στην εκπομπή Φτιάξε καφέ να στα πω και τον Μαρίνο Βυθούλκα για τη Μύκονο όπως την γνώρισε ο ίδιος τη δεκαετία του ’60 και τη πραγματική Μύκονο του σήμερα.Η κουβέντα που είχαν ο Νίκος Μαστοράκης με τον Μαρίνο Βυθούλκα ήταν εφ’ όλης της ύλης. Οι δημοσιογραφικοί τίτλοι, λοιπόν, που έδωσε ο κ. Μαστοράκης, ήταν όπως πάντα πολλοί και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στα όσα είπε, ήταν και τα εξής: «Με τον θάνατο του Μίνωα Κυριακού τέλειωσε μια ρομαντική εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Μίνωας ήταν σκληρός διαπραγματευτής αλλά ισοζύγιζε τη σκληρότητά του με τον ρομαντισμό και το πάθος που είχε για το «παιδί» του. Αυτό το πάθος και η αγάπη για την τηλεόραση έπαψαν να υπάρχουν από τη μέρα που έπαψε να υπάρχει και ο Μίνως. Όταν ένα κανάλι το διοικεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι πάει να πει τηλεόραση και που τη μισεί την τηλεόραση, τότε όλα αυτά είναι συμπτώματα της «ασθένειας». Ο ΑΝΤ1 αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν που να τον θεωρεί παιδί του. Είναι ένα αποπαίδι.Υπάρχουν παρουσιαστές που ήταν υπερτιμημένοι, έπαιρναν παραπάνω λεφτά από ότι χρειάζεται και τώρα οι αναποδιές τους τούς δείχνουν στα δικά τους μάτια μόνο ως αδικημένους. Κανένας δεν είναι αδικημένος στην ελληνική τηλεόραση, όλοι αξίζουμε αυτό που δίνουμε.Περνάμε την πιο μεγάλη περίοδο αμορφωσιάς και αγραμματοσύνης των ανθρώπων που στήνονται μπροστά στην κάμερα και απευθύνονται στο κοινό. Ο ανώριμος τηλεθεατής μαθαίνει κακά ελληνικά από αμόρφωτους on camera.Χε…κε η φοράδα στ’ αλώνι που κόπηκε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Η τηλεόραση δεν είναι ένας παρουσιαστής. Ένας παρουσιαστής έχει τα ups και τα downs του. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια ψηλά. Θα πέσεις και αν είσαι καλός θα σηκωθείς. Για τον Γιώργο ισχύει ακριβώς το ίδιο. To Late Night ήταν έκτρωμα εκπομπής, σαν αποβολή μιας alien εκπομπής όπου το παιδί που βγήκε είναι τέρας και προσπαθείς να το συντηρήσεις κάνοντας το τσίρκουλο. Γι’ αυτό και ο Γιώργος ζημιώθηκε.Δεν ξέρω τι να πιστέψω για την Ελένη Μενεγάκη γιατί από τη μία την μετράει η Nielsen στο 10%, ενώ μετράει απογευματινά σιχάματα του Σαββατοκύριακου στο 15% και από την άλλη πλευρά έχει εκατομμύρια likes στο Instagram και το Facebook. Αναρωτιέμαι, η Ελένη δεν είναι πια τηλεοπτική star και είναι star του διαδικτύου; Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η περισσότερο αμειβόμενη από πάσης πλευράς star και με τις περισσότερες εξουσιοδοτήσεις να κάνει ό,τι θέλει από το κανάλι. Για να το έχεις αυτό πάει να πει ότι πρέπει κάτι να δώσεις. Τι δίνει η Ελένη στον Alpha για να είναι στα πόδια της; Δίνει την ασύλληπτη ικανότητα της εκπομπής αυτής είτε έχει 20% είτε έχει 8% να τραβάει ακριβοπληρωμένη έμμεση και άμεση διαφήμιση. Ο Alpha πάντα θα θέλει την Ελένη περισσότερο από ότι η Ελένη θα θέλει τον Alpha».http://www.tvnea.com