2018-04-28 13:37:44

Ποιος δηλώνει πως μπορεί να έχει μπει για κάποια δεσμευμένη του Power of Love;



Μετά το Gala της Παρασκευής δύο από τους παλιούς παίκτες… ο Ανδρέας Ανδρεανός και ο Νίκος Σπυριδαντωνάκης αποχώρησαν από το σπίτι του Power of Love. Ο πρώτος από την ψηφοφορία των κοριτσιών και ο δεύτερος απευθείας από την ψηφοφορία του κόσμου. Τη Δευτέρα δύο νέοι εμφανίσιμοι παίκτες κάνουν την εμφάνιση τους στο Power of Love και ανανεώνουν τον… αέρα του σπιτιού. Ο Αλέξανδρος και ο Κυριάκος γνωρίζουν τα κορίτσια και μάλιστα ο πρώτος δηλώνει πως μπορεί να έχει έρθει στο σπίτι για κάποια συγκεκριμένη κοπέλα. Από τα όσα φαίνονται στο τρέιλερ αυτή είναι ενδεχομένως η Στέλλα κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου στον Πάνο Ζάρλα…

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ