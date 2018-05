bloko

Οι πρώτοι «λεγεωνάριοι» αποβιβάστηκαν στον Iππόδρομο Αθηνών τον περασμένο Οκτώβριο. Ύστερα από επτά μήνες επιστρέφουν εκεί, γιατί έχουν αφήσει… ανοιχτές υποθέσεις! To LegionRun, o κορυφαίος αγώνας αντοχής, προκλήσεων και συνεργασίας στον κόσμο, έρχεται για δεύτερη φορά στο Μαρκόπουλο, την Κυριακή 6 Μάϊου 2018. O στίβος του ιπποδρόμου μετατρέπεται σε έναν μοναδικό στίβο μάχης και υποδέχεται τους φίλους της δράσης.Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης είναι ο ΟΠΑΠ, με σύνθημα #ZiseTinEmpeiria. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και στους συμμετέχοντες: Θα ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, αρκεί να επιστρατεύσουν τη δύναμη, την εφευρετικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα.Ο στίβος μάχης του Legion RunΟι «λεγεωνάριοι» πρέπει να διασχίσουν μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων, στην οποία έχουν τοποθετηθεί συνολικά 23 εμπόδια. Για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να φτάσουν στον τερματισμό, θα χρειαστεί να συρθούν στο χώμα και στη λάσπη, να σκαρφαλώσουν, ακόμη και να γλιστρήσουν μέσα σε λάκκους από νερό και πάγο.Εφέτος, περιμένει τους συμμετέχοντες και μια μοναδική έκπληξη. Η ομάδα του Legion Run Athens, σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό ΟΠΑΠ, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ένα νέο εμπόδιο: To ΟΠΑΠ Jump που περιλαμβάνει αναρρίχηση σε τείχος ύψους 4 μέτρων και άλμα σε ένα μεγάλο airbag δίνοντας μια άλλη διάσταση στο τέλος της διαδρομής!Φυσικά στο στίβο μάχης δεσπόζει και αυτή τη φορά το επιβλητικό ΟΠΑΠ COLOSSUS 2.0. και για όσους θέλουν να το διασκεδάσουν ακόμα περισσότερο, το «ανανεωμένο» ΟΠΑΠ old pilum εφέτος θα έχει νερό και πολύχρωμα μπαλάκια.Μια εμπειρία για όλουςΣτο Legion Run μπορούν να συμμετέχουν όλοι χωρίς εξαιρέσεις, ανεξαρτήτως εμπειρίας, φυσικής κατάστασης και σωματικής ικανότητας. Κάθε εμπόδιο και κάθε δυσκολία μπορούν να ξεπεραστούν όταν όλοι δρουν σαν μια γροθιά. Σαν Λεγεώνα!Μετά τον τερματισμό, η διασκέδαση δεν σταματά. Τόσο οι «λεγεωνάριοι» όσο και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φαγητό, ποτό και πολλή μουσική. Οι μικροί «λεγεωνάριοι» καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα μπορούν να συμμετέχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο.