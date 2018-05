Tromaktiko

Το διαχρονικό τραγούδι του Charles Aznavour, She, είναι ένας ύμνος στις γυναίκες όποια ιδιότητα κι αν έχουν. Μανάδες, σύζυγοι, αδελφές, κόρες Κορυφαίος Γάλλος ερμηνευτής και παράλληλα τραγουδοποιός, ηθοποιός, διπλωμάτης και Ιππότης ταγμάτων. Ο μοναδικός στον κόσμο- εν ζωή- καλλιτέχνης που προς τιμή του, έχει ανεγερθεί μνημείο στο οποίο φέρεται ο ανδριάντας του.Έχει λάβει πολλά βραβεία, και τιμητικές διακρίσεις. Ανάμεσά τους: τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας, το βραβείο Βικτουάρ της Γαλλίας, το βραβείο Σιζάρ, το βραβείο του 30ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Αιγύπτου, το μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας, του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότη Τάγματος του Καναδά, Ιππότη Τάγματος της Αρμενίας, παράσημο της Δημοκρατίας Ναγκόρνο Καραμπάχ καθώς και χωρών της Λατινικής Αμερικής.Το τραγούδι "She" είναι ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια.Το "She" είναι ένα τραγούδι γραμμένο από τον Charles Aznavour και τον Herbert Kretzmer, κυκλοφόρησε το 1974. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και με τίτλους: "Tous les visages de l`amour" , "Sie" "Lei" "Es".O Elvis Costello ερμήνευσε αυτό το τραγούδι το 1999 σε νέα εκδοχή παραγωγής του Trevor Jones και πλαισιώνει πολύ όμορφα την ταινία "Notting Hill"με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Χιου Γκραντ.Mε αυτό το ξεκινάει η ιστορία της διάσημης Άννας Σκοτ με το θλιμμένο πρόσωπο και το τραγούδι που πλαισιώνει τους τίτλους τέλους- όταν το ζευγάρι της ιστορίας- είναι ξαπλωμένο σε ένα παγκάκι στο πάρκο απολαμβάνοντας τις όμορφες καθημερινές, τρυφερές οικογενειακές στιγμές.Στο φινάλε της ρομαντικής κομεντί, Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ, ακούγεται το ομώνυμο τραγούδι She όπως το είχε ερμηνεύσει ο Charles Aznavour:She (Μετάφραση των Στίχων)Μπορεί αυτή να είναι το πρόσωπο που δεν μπορώ να ξεχάσωΤο ίχνος της ευχαρίστησης ή της λύπηςΜπορεί να είναι ο θησαυρός μου ή η τιμή που πρέπει να πληρώσωΜπορεί να είναι ο ήλιος στα καλοκαιρινά βασιλέματαΜπορεί να είναι η ψύχρα στο φθινοπωρινό αεράκιΜπορεί να είναι εκατό διαφορετικά πράγματαΜέσα σε μια ημέραΑυτή μπορεί να είναι η πεντάμορφη ή το τέραςΜπορεί να είναι το φάντασμα ή η γιορτήΜπορεί να μετατραπεί κάθε μέρα σε έναν παράδεισο ή σε μια κόλασηΜπορεί αυτή να είναι ο καθρέφτης των ονείρων μουΤο χαμόγελο αντικατοπτρίζεται σε ένα ρυάκιΔεν μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να φαίνεται μέσα σε ένα περίβλημαΕκείνη, που φαίνεται πάντα τόσο χαρούμενη στο έδαφος τηςτης οποίας τα μάτια μπορεί να είναι τόσο φωτεινά, στη συνέχεια, τόσο καφέΚανενός δεν του επιτρέπεται να τα δει όταν κλαίνεΑυτή, μπορεί να είναι η αγάπη που δεν μπορώ να ελπίζω να διαρκέσειΜπορεί να έρθει ή να φύγει από σκιές του παρελθόντοςΑλλά εγώ θα θυμάμαι μέχρι τη μέρα που θα πεθάνωΑυτή, μπορεί να είναι ο λόγος που επιβιώνωΤο γιατί και το διά του οποίου και ένα (ψέμα)Η μόνη για την οποία νοίαζομαι για μετά από πολλά χρόνιαΕγώ, θα πάρω το γέλιο της και τα δάκρυα τηςΚαι θα τα κάνω όλα τα αναμνηστικά μουΓιατί, όπου πηγαίνει πρέπει να είμαιΤο νόημα της ζωής μου είναι αυτήΠηγή