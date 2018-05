2018-05-04 18:30:07

Έξαλλη η Αθηνά: "Και να με διεκδικούσες, πάλι χυλόπιτα θα έτρωγες" Ο Αλέξανδρος Νατσάκος είναι ένας από τους δύο νέους παίκτες που μπήκαν στο Power of Love αυτή την εβδομάδα. Είναι 26 χρονών και δηλώνει δοτικός αλλά εγωιστής, ενώ το πρώτο που κοιτάζει σε μια γυναίκα είναι τα μάτια της. Ο Αλέξανδρος, ωστόσο, με την είσοδό του στο παιχνίδι προκάλεσε αναστάτωση, καθώς δήλωσε ευθαρσώς ότι έχει βάλει στόχο ένα δεσμευμένο κορίτσι του Power of Love!



Στο αποψινό Power of Love, λοιπόν, ο Αλέξανδρος Νατσάκος πετάει τη βόμβα, το κορίτσι που επιθυμεί να κατακτήσει είναι η Αθηνά Χρυσαντίδου. «Κοίτα, εγώ στο παιχνίδι μέσα μπήκα για την Αθηνά», ξεκαθαρίζει στον Δώρο Παναγίδη. Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, η Αθηνά γίνεται έξαλλη και λέει: «Και να με διεκδικούσες, πάλι χυλόπιτα θα έτρωγες»! Απογοητευμένη και η Ειρήνη Τσακαλίδου δηλώνει: «Εγώ περίμενα όλη την εβδομάδα για να ακούσω για ποια ήρθε, γιατί να είμαι η δεύτερη επιλογή κάποιου»;

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ