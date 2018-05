2018-05-05 09:40:30

«Κοντά μας θα έχουμε σχεδόν όλους τους συνοδοιπόρους της φετινής χρονιάς»,



είπε η Ευαγγελία Αραβανή λίγο μετά την έναρξη του μεγάλου τελικού του Dancing with the Stars.



Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε τόσο τους φιναλίστ όσο και την κριτική επιτροπή. Εν συνεχεία έκανε σαφές πως σχεδόν όλοι όσοι διαγωνίστηκαν την φετινή χρονιά, θα δώσουν το παρών στον τελικό.



Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η Χριστίνα Λαμπίρη έδωσαν το παρών, όμως εξήγησαν πως δεν μπορούσαν να χορέψουν.



Μεγάλη όμως είναι η απουσία δύο πρώην παικτών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο Dancing with the Stars. «Να πω ότι ο Διονύσης Αλέρτας και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δεν κατάφεραν να είναι μαζί μας απόψε. Παρόλα αυτά τους ευχαριστούμε για αυτό που πρόσφεραν σε προηγούμενα live», είπε λιτά η παρουσιάστρια με το ύφος της να τα λέει όλα.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένες απουσίες δεν εκπλήσσουν, με τους δύο παίκτες να έχουν προβεί σε άφθονες δηλώσεις για την πορεία του παιχνιδιού, αλλά και την κριτική επιτροπή μετά την αποχώρησή τους.



