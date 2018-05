Η Activision και η Treyarch πιστοί στο ραντεβού τους μας δίνουν το πρώτο gameplay trailer για το Call of Duty: Black Ops 4.Στο πρώτο trailer, το οποίο επικεντρώνεται στο Multiplayer, βλέπουμε τα νέα όπλα και gadgets του παιχνιδιού. Όπως φαίνεται, τα Specialist Operators επιστρέφουν ενώ οι developers μας επιβεβαιώνουν πως οι παίκτες θα έχουν τα πόδια τους στο έδαφος συνεχώς και δεν θα υπάρχουν τα thrusters.Επίσης το αγαπημένο σε όλους Zombie Mode επιστρέφει και εκείνο στην πιο σκοτεινή ιστορία που έχει φέρει ποτέ η σειρά. Φαίνεται πως η Treyarch αφήνει τους παίκτες να φέρουν το συγκεκριμένο mode στα μέτρα τους, τους χάρτες, το θέμα αλλά και τα customizations στον χαρακτήρα σας. Ένα μικρό δείγμα βλέπουμε στο trailer το οποίο μας μεταφέρει σε Κολοσσαίο με τεράστια ζόμπi. Την ημέρα κυκλοφορίας του, το Call of Duty: Black Ops 4 θα έρθει με τρεις χάρτες zombie.Για το τέλος, η Activision άφησε το καλύτερο: το Call of Duty: Black Ops 4 θα έχει το δικό του Battle Royale Mode, στον δικό του χάρτη, με τον μοναδικό τρόπο της Treyarch σε έναν χάρτη 500 φορές μεγαλύτερο από την Nuketown. Τα όπλα, οι χαρακτήρες από όλα τα παιχνίδια και modes της σειράς έρχονται στο νέο mode, που ονομάζεται Black Out. Για χάρη του Call of Duty: Black Out η ομάδα αφήνει πίσω της το campaign και υπόσχεται να δώσει τον καλύτερο της εαυτό σε αυτό το Mode.Τέλος η έκδοση του PC για το Call of Duty: Black Ops 4 θα κυκλοφορήσει μέσα από το Battle.net σε συνεργασία με την Beenox, επιτρέποντας στους παίκτες να φέρουν το παιχνίδι πλήρως στα μέτρα τους. Τέλος, η Activision ανακοίνωσε την Private Beta με κάθε προπαραγγελία του παιχνιδιού και με τους developers να μας υπόσχονται περισσότερα πράγματα μέσα στο Καλοκαίρι.To Call of Duty: Black Ops 4 αναμένεται να κυκλοφορήσει για PlayStation 4, Xbox One και PC στις 12 Οκτωβρίου.ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/