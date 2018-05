Οδοντίατροι, ηλικίας 32 και 33 ετών, σκοτώθηκαν μαζί με έναν 35χρονο φίλο τους όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν καρφώθηκε στα βράχια- Αδιευκρίνιστες οι αιτίες της τραγωδίας - Με κατάγματα στα πλευρά και την σπονδυλική στήλη νοσηλεύεται ο τέταρτος επιβάτης του μοιραίου σκάφουςΤο άρθρο συνεχίζεται μετά τη διαφήμιση:Ήταν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στα Χανιά όταν μια αντροπαρέα οχτώ φίλων που γιόρταζε το bachelor party του ενός αποφάσισαν πως έπρεπε να πιουν ένα τελευταίο μπουκάλι, έτσι για το καλό!«Δεν παμε για ένα τελευταίο μπουκάλι στην Αγιά Ρουμέλη» ήταν η φωνή που ακούστηκε μέσα σε γέλια και χαρές, προκαλώντας και προσκαλώντας τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν.Η ιδέα άρεσε σε όλους και αμέσως οι 8 φίλοι έσπευσαν να πάρουν τα δυο ταχύπλοα σκάφη για το σημείο. Η νύχτα καλύφθηκε από τον ήχο των μηχανών. Τα γέλια και τα πειράγματα συνεχίστηκαν και εν πλω.Κανείς από τους 8 φίλους δεν περίμενε τα όσα θα ακολουθούσαν. Όταν το ποτό τελείωσε και το τελευταίο μπουκάλι έμεινε άδειο πάνω στο τραπέζι, η αντροπαρέα ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής.Η κατάληξη τραγική, αφού για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγo το ένα από ταδυο ταχύπλοα καρφώθηκε με όση ταχύτητα είχε στα βράχια των Σφακίων.Τρεις νεκροί και ένας πολύ σοβαρά τραυματίας ο απολογισμός μιας νύχτας, η οποία είχε ξεκινήσει με άλλους οιωνούς για τους οχτώ φίλους που διασκέδαζαν σε bachelor party.«Ακούσαμε ένα μεγάλο θόρυβο. Ένα μπαμ. Το ξέραμε πως θα πηγαίναμε και θα βρίσκαμε νεκρούς. Φθάσαμε στο σημείο και τα άψυχα σώματα των παιδιών είχαν εκσφενδονιστεί εκατό μέτρα μακριά από τα βράχια, ενώ ένα από τα τέσσερα παιδιά σφάδαζε από τους πόνους μέσα στο νερό» θα πει συντετριμμένος κάτοικος της περιοχής, που πήγε στο σημείο της πρόσκρουσης του σκάφους με τα βράχια.Δυο από τους νεκρούς είναι αδέλφια, οδοντίατροι, 32 και 33 ετών. Πρόκειται για τους Κωστή και Στέλιο Κωνστανταράκη.Ο τρίτος νεκρός είναι ηλικίας 35 ετών. Μέσα στο σκάφος βρισκόταν και ένας 30 χρόνος ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά με κατάγματα στους σπονδύλους και στα πλευρά και ήταν ο κουμπάρος στον επικείμενο γάμο που γιόρταζε η παρέα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας των Σφακιών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Χανίων.Οι αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν, η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής αλλά κυρίως η μαρτυρία του επιζήσαντα αναμένεται να ρίξουν φως τα αίτια της τραγωδίας.Τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίαςΔύο αδέρφια μαζί με έναν φίλο τους είναι τα θύματα της σημερινής τραγωδίας.Πρόκειται για τον 32χρονο Στέλιο Κωνστανταράκη και τον 33χρονο Κωστή Κωνστανταράκη που ήταν οδοντίατροι στο επάγγελμα και εργάζονταν σε γνωστό οδοντιατρικό κέντρο των Χανίων, ιδιοκτήτης του οποίου ήταν ο πατέρας τους, Ε.Κ.Ο Στέλιος Κωνστανταράκης αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice το 2010. Στη συνέχεια στη στρατιωτική του θητεία υπηρέτησε ως οδοντίατρος. Το 2012 έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην εμφυτευματολογία στο UCLA (University of California, Los Angeles). Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος της ITI (International Team for Implantology) και gIDE (global institute for dental education) .Ο Κωστής Κωνστανταράκης ήταν γενικός οδοντίατρος με εξειδίκευση στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice και αποφοίτησε το 2010. Έπειτα συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τορίνο (Università degli Studi di Torino) και εξειδικεύτηκε στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Ήταν μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χανίων (Ο.Σ.Χ.), μέλος του Ενδοδοντικού συλλόγου Ιταλίας (SIE – Società Italiana di Endodonzia).Την ίδια ώρα, νεκρός ανασύρθηκε και ο 35χρονος Μ.Τ. γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία των Χανίων καθώς ήταν ιδιοκτήτης μπαρ στην πόλη.Παράλληλα, στο νοσοκομείο των Χανίων νοσηλεύεται σε σοβαρή ο τέταρτος άνδρας της παρέας, ο 30χρονος Μ.Κ.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του cretapost, οι γιατροί έχουν καταφέρει να τον σταθεροποιήσουν ενώ ευτυχώς δεν χρειάστηκε να εισαχθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.Για το δυστύχημα εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση από το υπουργείο Ναυτιλίας:Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Σφακίων για περιστατικό πρόσκρουσης στην ξηρά του Τ/Χ-Α/Ψ “ΝΙΚΟΣ” Τ. Χανίων 975, με τέσσερις (04) ημεδαπούς επιβαίνοντες, ηλικίας 31, 32, 33 και 35 ετών, στη θαλάσσια περιοχή “ΜΟΥΡΟΥ” Λουτρού Σφακίων ν. Χανίων.Άμεσα για την περιοχή απέπλευσαν περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το Ε/Π-Τ/Ρ “ΤΑΞΙ ΣΤΑΥΡΟΣ” Ν.Χ. 636, το Α/Ψ “ΑΣΤΡΑΠΗ” Λ.Χ.ΣΦ. 27 και το Α/Ψ “ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ” Τ.Χ.ΣΦ. 11, ενώ ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία προς παροχή συνδρομής.Ο 35χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του, από το Α/Ψ “ΑΣΤΡΑΠΗ” Λ.Χ.ΣΦ. 27, το οποίο τον μετέφερε στο λιμένα Χώρας Σφακίων, από όπου διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Χώρας Σφακίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Παράλληλα, ο 31χρονος εντοπίστηκε στη θάλασσα, έχοντας τις αισθήσεις του, από το Α/Ψ “ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ” Τ.Χ.ΣΦ. 11 και, αφού μεταφέρθηκε στο Π.Π.Ι. Χώρας Σφακίων, διεκομίσθη στη συνέχεια με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.Στην περιοχή της πρόσκρουσης, επί της βραχώδους ακτής, εντοπίστηκε το Τ/Χ-Α/Ψ “ΝΙΚΟΣ”, το οποίο είχε ανατραπεί εγκλωβίζοντας τον έναν εκ των επιβαινόντων, ενώ πλησίον του εντοπίστηκε ο έτερος επιβαίνων. Λόγω της δύσβατης θέσεως του συμβάντος, για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ανέσυραν τον 32χρονο και τον 33χρονο, χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι ανωτέρω παρελήφθησαν από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο κατέπλευσε στο λιμένα Χώρας Σφακίων, ενώ κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Π.Π.Ι. Χώρας Σφακίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.Από το Λιμενικό Σταθμό Σφακίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.protothema.gr