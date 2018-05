2018-05-22 10:16:40

Στο Ιόνιο το πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που φτιάχτηκε από τα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων.



Στo λιμάνι της Κέρκυρας βρίσκεται το πολεμικό πλοίο USS New York, ενα από τα πολλά που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ με μία ιδιαιτερότητα. Φτιάχτηκε από 7,5 τόνους συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Το πλοίο ονομάστηκε New York προς τιμή των θυμάτων εκείνης της ημέρας..... Η ιστορία του πλοίου ξεκίνησε όταν μετά τα τραγικά γεγονότα, ο τότε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης με ελληνική καταγωγή George Patakis, ζήτησε από το αμερικανικό ναυτικό να ονομαστεί ένα πολεμικό πλοίο USS New York.



Η καθέλκυση του πλοίου έγινε στη Λουιζιάνα και χρησιμοποιήθηκαν 7,5 τόνοι ατσάλι από τα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων. Θεωρείται από τα αρτιότερα, τεχνολογικά πλοία που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ και το σύνθημά του είναι «Δύναμη σμιλευμένη μέσα από θυσία».



