Μπορείς να πεις ότι μια υποσυνείδητη, αυτοματοποιημένη αντιπάθεια προς τα "διάσημα" παιδιά την έχουμε. Σαν εκείνη την αποστασιοποιημένη στάση που κρατούσαμε απέναντι στα παιδιά καθηγητών στο σχολείο μέχρι να καταλάβουμε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και με τη Zoe Kravitz κάπως έτσι ήταν τα πράγματα όταν πάψαμε να τη βλέπουμε σε φωτογραφίες ως συνοδό του μπαμπά της, Lenny Kravitz, σε μουσικά βραβεία και φεστιβάλ.Μεγαλώνοντας με επιρροές από έναν τόσο cool μπαμπά αλλά και μητέρα μια από τις πιο όμορφες γυναίκες εκεί έξω -προσωπική άποψη, Lisa Bonet, κάποια στιγμή ξεκίνησε να αποκτά δική της αισθητική και υπόσταση στα πράγματα. Ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός, ενώ παράλληλα τελούσε χρέη front woman στην προσωπική της μπάντα και φαινόταν να μένει πιστή σε αυτό που ονειρευόταν να είναι καλλιτεχνικά. Έτσι άλλαξε και η δική μας άποψη για εκείνη και από κακομαθημένο παιδί που τη θεωρούσαμε, έγινε το coolest it girl εκεί έξω, με άποψη, σοβαρή fashion σφραγίδα και κοινωνική και πολιτική στάση στα πράγματα.Συγκεντρώσαμε facts που ίσως δεν ήξερες για τη Zoe Kravitz αλλά και στιγμές που ήταν τόσο ανεπιτήδευτα cool που σχεδόν μας συγκίνησε.Είναι μισή Εβραία. Ο παππούς της και πατέρας του Lenny Kravitz, Sy Kravitz και η γιαγιά της και μητέρα της Lisa Bonet, Arlene Litman ήταν Εβραίοι.Με κάθε ευκαιρία, σε συνεντεύξεις της σε εκπομπές αλλά και περιοδικά εκφράζει την υπερηφάνεια της για την μεικτή καταγωγή της. "Πλέον είμαι τόσο ερωτευμένη με την κουλτούρα μου και αισθάνομαι τόσο περήφανη που είμαι μαύρη", έχει δηλώσει στο Allure ενώ συχνά κάνει χιούμορ για την καταγωγή της χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα με το να τσαλακωθεί.Η Marisa Tomei είναι νονά της και αποτελεί δυνατό γυναικείο πρότυπο για εκείνη.Έχει "δίδυμο" τατουάζ με τον Lenny. Όταν ο μπαμπάς της αποφάσισε να κάνει tattoo τη φράση "Free At Last" προς τιμήν μιας μάχης που κέρδισε παλιότερα, η Zoe αποφάσισε να τον ακολουθήσει σε αυτό, κάνοντας ακριβώς το ίδιο.Της αρέσει το πλέξιμο. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Mad Max, παρέα με τον συμπρωταγωνιστή της, Nicholas Hoult, για να χαλαρώσουν παρακολουθούσαν επεισόδια Breaking Bad ενώ παράλληλα έπλεκαν. Πόσο cool.Ενώ η σχέση της με τον Michael Fassbender έληξε, οι δυο τους διατηρούν μια πάρα πολύ καλή φιλική σχέση. No drama.Είναι Τοξοτάκι και έχει γενέθλια την 1η Δεκεμβρίου.Ονόμασε το band στο οποίο συμμετέχει Lolawolf από τα ονόματα των δύο μικρότερων αδερφών της. Η Lola και ο Nakoa-Wolf είναι τα παιδιά της Lisa Bonet με τον Jason Momoa.Οριακά ξέφυγε από τον θάνατο σε ένα tour με τη μπάντα της. Τον Απρίλιο του 2015 εκείνη και οι συνεργάτες της, Jimmy Giannopoulos και James Levy, για λίγα μόλις λεπτά έχασαν ένα λεωφορείο το οποίο και είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα μετά από λίγη ώρα. Το σύμπαν ήταν ξεκάθαρα μαζί τους επιχειρηματολογώντας σθεναρά για το "όλα γίνονται για κάποιο λόγο".Έχει αρνηθεί το typecast. Έχει απαγορεύσει στον ατζέντη της να της προτείνει ρόλους βασισμένους στην εμφάνισή της λέγοντας πως δεν θέλει άλλο να παίζει την καλύτερη φίλη κάποιας ή το κορίτσι που θέλει να ξεφύγει από το γκέτο. Προφανώς και δεν υποτιμάει αυτές της ιστορίες -και πιστεύει πως αξίζει να ειπωθούν- αλλά δεν νιώθει να συνδέεται με αυτές.Είναι κόρη ενός από τα πιο bohemian-cool ζευγάρια που υπήρξαν ποτέ.Έχει τοποθετηθεί για διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Στο πλαίσιο του ότι έχει άποψη και δεν φοβάται να την εκφράσει, δεν έχει διαστάσει δηλώσει πως μια παράνομη φαντασίωσή της είναι να σπρώξει τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump από έναν γκρεμό.Ακόμη και στο video Zoë Kravitz: In the Bag της British Vogue δεν δίστασε να περάσει τα μηνύματά της για το μέσα σε πόση πλάνη ζούμε τις ζωές μας.Έχει δώσει μάχη με τη νευρική ανορεξία και τη βουλιμία μικρότερη από την οποία βγήκε νικήτρια λίγα χρόνια μετά την ενηλικίωσή της. Το 2014 έπαιξε τον ρόλο μιας κοπέλας με νευρική ανορεξία στην ταινία The Road Within για τον οποίο αναγκάστηκε να χάσει πολλά κιλά με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό της σύστημα να καταρρεύσει τελείως, να χάσει τη φωνή της και να νοσήσει από έρπη ζωστήρα.Έχει μετακομίσει πολύ ως παιδί, από το Los Angeles όπου ζούσε με τη μητέρα της αφού χώρισαν οι γονείς της, μέχρι και το Miami ακολουθώντας τον rock star μπαμπά της. Πλέον που ο Lenny Kravitz περνάει τον περισσότερο χρόνο του στις Μπαχάμες, η Zoe τον ακολουθεί και περνάει αρκετό χρόνο μαζί του εκεί.