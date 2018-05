Ο γνωστός συγγραφέας-δημοσιογράφος-παραγωγός Μάικλ Μουρ στο πλαίσιο της σειράς Where to Invade Next (δηλαδή "πού να εισβάλουμε μετά", τίτλος ειρωνικός ως προς την ηγεμονική πολιτική των ΗΠΑ) επισκέφθηκε την Φινλανδία, όπου συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές της χώρας.Οι επιδόσεις των μαθητών θεωρούνται από τις κορυφαίες παγκοσμίως, ενώ ο ίδιος διαπίστωσε πως διαμορφώνονται πολυσχιδείς, ολοκληρωμένες προσωπικότητες· μαθητές που μιλούν πάνω από 2 γλώσσες άπταιστα, με καλλιτεχνικές ανησυχίες, γνώσεις τεχνολογίας-πληροφορικής κ.α.Πού όμως οφείλεται αυτό:Οι απαντήσεις που δίνονται εκπλήσσουν: Όπως λένε και οι συμμετέχοντες, το σχολείο δεν επιβάλλει εντατικούς ρυθμούς, καθώς δεν υπάρχουν εργασίες για το σπίτι, ενώ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα τις 20 διδακτικές ώρες στις αίθουσες.Το σχολείο αποθαρρύνει το σύστημα των προγραμματισμένων εξετάσεων, ενώ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός.Μαθήματα που τείνουν να θεωρηθούν «περιττά» (τόσο στις ΗΠΑ, που συγκρίνει ο Μουρ, αλλά ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για την Ελλάδα) όπως η Λογοτεχνία, τα Καλλιτεχνικά, η Μουσική είναι από τα βασικά μαθήματα, καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά η καθηγήτρια τέτοιες ασχολίες βοηθούν την ανάπτυξη και την σκέψη των παιδιών, ως αρχικά ερεθίσματα.Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 10 λεπτών είναι στη διάθεση του κοινού αν και, δυστυχώς, χωρίς, ελληνικούς υπότιτλους:Πηγή: alfavita.gr