2018-05-28 17:54:09

Στην τελική ευθεία το Power of Love Η αποχώρηση της Κλαούντια την περασμένη Παρασκευή σήμανε και το τέλος των singles στο σπίτι του Power of Love. Μιας και ήταν η μόνη παίκτρια που εξακολουθούσε να βρίσκεται στο παιχνίδι, χωρίς να έχει έρθει ερωτικά κοντά με κάποιο από τα αγόρια. Το Power of Love μπαίνει στην τελική ευθεία και η Μαρία Μπακοδήμου ανακοίνωσε στους παίκτες πως τα δεδομένα αλλάζουν πλέον. Δεν θα μπει νέα παίκτρια στο παιχνίδι αφού απομένουν μόλις 5 ακόμα Gala που θα αναδείξουν το νικητήριο ζευγάρι «Θέλω να σας πω το εξής: Δεν θα μπει καινούριος παίκτης σήμερα. Δεν θα μπει ούτε αύριο. Γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Είστε ζευγάρια όσοι είστε μέσα στο σπίτι και τώρα αυτά τα ζευγάρια θα αρχίσουν να λειτουργούν με τον ανταγωνισμό του παιχνιδιού μέχρι τον τελικό. Θα έρθουν κάποιες καινούριες διαδικασίες τις οποίες θα σας τις πω μετά, αλλά στην ουσία θα είναι η πρόβα για τον τελικό. Τώρα, καθημερινά θα ζούμε με τον τελικό στο μυαλό μας. Αυτό που θα σας ζητήσω να κάνετε είναι πρόβα για τον τελικό. Να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε καθαρό μυαλό για το πως θα κρίνετε και θα ζυγίσετε τις καταστάσεις. Το πάρτυ αρχίζει τώρα», ανακοίνωσε στους παίκτες του Power of Love η Μαρία Μπακοδήμου.

