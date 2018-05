grxpress

Τα εθνικά καλλιστεία STAR KAI MR GS HELLAS 2018, για όγδοη συνεχόμενη χρονιά πρωτοτύπησαν και δημιούργησαν ένα σπότ άκρως πολιτιστικό και με ιδιαίτερη βαρύτητα. Το τηλεοπτικό σπότ των καλλιστείων στηρίχθηκε στην επιστροφή του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου, από το Λούβρο στο Σπίτι της, την Μήλο , αλλά και στην αναζήτηση της επόμενης Σταρ των εθνικών καλλιστείων STAR KAI MR GS HELLAS. Όλες οι εστεμμένες των Καλλιστείων αναδρομικά και μελλοντικά θα ενσωματωθούν στην εκστρατεία επιστροφής του αγάλματος με κύριο σύνθημα TAKE ME HOME- TAKE APHRODITE HOME. Το σπότ δείχνει παλαιότερες εστεμμένες των Καλλιστείων να κάνουν επίκληση στην Θεά Αφροδίτη , στην αψίδα του Κατράκειου Θεάτρου , κλίνοντας την σε κύκλο και η καθεμία χωριστά την καλεί προσφωνώντας απο μία λέξη – αντιπροσωπευτική στις αρχές των Καλλιστείων. Η Αρχιέρεια φαίνεται ολοκάθαρα ,να της μεταφέρει το μήλο και να της το παραδίδει και να της δίνει ΖΩΗ , εκείνη με την σειρά της παίρνει σάρκα και οστά και ΜΙΛΑΕΙ λέγοντας το σύνθημα : TAKE ME HOME. Στην συνέχεια βλέπουμε την Θεά ,να διαρυγνύει την ενέργεια της σε όλες τις Ιέρειες -προς αναζήτηση της νέας Σταρ των ΕΘΝΙΚΏΝ ΚΑΛΛΙΣΤΕΊΩΝ STAR KAI MR GS HELLAS 2018. Την σκηνοθεσία υπέγραψε ο Μάκης Τσούφης και το φωτογραφικό υλικό ο Πάνος Γκέκας. Την παραγωγή πραγματοποίησε το GS MEDIA GROUP. Θερμά Ευχαριστώ στους Υποστηρικτές : DIAMOND : ΕNASSIS CAVO GROSSO PLATINUM : PHARMEX ΕΛ.ΜΑΡΚΕΤ GLOBAL FOODS SM PHARMAQEUTICAL GOLD: COFFEE LAB MELLER CLOSSED SILVER : ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ IEK ALFA FALCON NOVAMED NICO PAL ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΥΤΣΑΚΟΣ BRONZE : ROYAL BOOTIQUE CAVO BIANCO SPILIOUS SEPTONA BEAUTY SPONSOR : MAK BEAUTY HEALTH QUEEN