Ο Χάρης Χριστόπουλος μέσα από αναρτήσεις του στο twitter «καρφώνει» τον ΑΝΤ1 για την τηλεθέαση του Game of Love, σχολιάζοντας:«Τελικά έπρεπε να κάθονται σε έναν καναπέ και να παίζουν ξυστό όλη μέρα, για να κάνει νούμερα… To Game of Love είναι για 35-40% σε άλλο κανάλι.»Διόλου τυχαία δεν φαίνονται να είναι τα σχόλια από τον παρουσιαστή του Game of Love, αφού σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η Ανθή Βούλγαρη στο «Φτιάξε καφέ να στα πω», ο Χάρης Χριστόπουλος φαίνεται να τελειώνει τη συνεργασία του με το κανάλι διόλου ευχαριστημένος.«Ο Χάρης Χριστόπουλος τέλος από τον ΑΝΤ1. Τελειώνει το συγκεκριμένο project το Game of Love, το οποίο δεν πήγε και καθόλου καλά. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και ο Χάρης Χριστόπουλος περίμενε να κάνει καινούριες κουβέντες με τα στελέχη του ΑΝΤ1 προκειμένου να δει αν θα γίνουν κάποια νέα projects. Συγκεκριμένα συζητούσε να κάνει το Bachelor, αλλά δεν θα γίνει ούτε αυτό.Τα στελέχη του ΑΝΤ1 λένε ότι δεν πρόκειται για κόψιμο, αλλά θα δούμε τι θα γίνει εφόσον τελείωσε η εκπομπή και συζητάμε με τον Χάρη Χριστόπουλο, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΑΝΤ1 δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από τη συνεργασία του με τον Χάρη Χριστόπουλο, ο Χάρης Χριστόπουλος από την πλευρά του επίσης δεν είναι ευχαριστημένος και αυτό φάνηκε και από το χθεσινό τιτίβισμα στο twitter και φαίνεται πως θα πάρουν χωριστούς δρόμους. Πριν από μερικές μέρες που μίλησα μαζί του μου είπε «Ετοιμάζω κάτι καινούριο, ένα ωραίο, μεγάλο show που θα κάνει μπαμ», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη, στην πρωινή εκπομπή του Epsilon.http://www.tvnea.com