Το καλοκαίρι είναι εδώ, η επιδερμίδα θέλει δροσερές υφές στις κρέμες που να την ξεδιψάνε και να την ενυδατώνουν, το μακιγιάζ πρέπει είναι απλό, στοχευμένο, υπάρχουν έξι μικρά και γρήγορα βήματα που δεν πρέπει να παραλείψεις αν θες το makeup look σου να είναι ολοκληρωμένο.Βήμα πρώτοΠροετοίμασε την επιδερμίδα σου με ένα ελαφρύ pilling προσώπου.3-σε-1 καθαριστικό, πίλινγκ και μάσκα. Μειώνει την επιφανειακή λιπαρότητα και ελαχιστοποιεί τους πόρους αφήνοντας την επιδερμίδα καθαρή, χωρις λιπαρότητα και αναζωογονημένη.Χρήση:Καθαρισμός: Εφαρμόστε σε υγρό πρόσωπο και ξεβγάλετε καλά με νερό. Χρησιμοποιείται καθημερινά.Απολέπιση: Εφαρμόστε σε υγρό πρόσωπο, κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις για απολέπιση και ξεβγάλετε. Χρησιμοποιείται καθημερινά.Μάσκα: Απλώστε στο πρόσωπο, αφήστε το να στεγνώσει για 3 λεπτά και ξεβγάλετε καλά με νερό. Χρησιμοποιείται 2-3 φορές την εβδομάδα. Αν απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα και τους ρύπους από την επιδερμίδα σου και βάλεις ενυδατική κρέμα, το πρόσωπο σου θα σε ανταμείψει και θα αποκτήσει μια φυσική λάμψη που θα δώσει μια φρεσκάδα στο βάψιμο σου.Βήμα δεύτεροΒρες την σωστή βάση και έπειτα επέλεξε μια απόχρωση foundation που να ταιριάζει στον τόνο του δέρματος σου.Ισορροπημένη βάση μεικ απ με το Σύμπλοκο Fresh Wear που κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται αψεγάδιαστη για πάνω από 18 ώρες και αντέχει στη ζέστη και την υγρασία*. Τη νιώθετε άνετη και ελαφριά. Με Δ.Π.12. *βασισμένο σε Μελέτη Καταναλωτών 1 εβδομάδας 10-465 με 122 γυναίκες.Το μυστικό κρύβεται στο σωστό blending, άπλωσε το foundation με υπομονή και σωστά μέχρι να αποκτήσει η επιδερμίδα σου ομοιόμορφη όψη.Σφουγγαράκι μακιγιάζ σε σχήμα χειλιών. Χωρίς λάτεξ PU. 7,7εκ. x 4εκ. x 2εκ. 1. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα μέικ απ στο χέρι σας. 2. Περάστε με το σφουγγαράκι πάνω στο μέικ απ. 3. Εφαρμόστε σε όλο το πρόσωπο για πλήρη κάλυψη. Συνέχισε βάζοντας στα σημεία που θες να φωτίσεις περισσότερο concealer.Η λατρεμένη Violette, η κορυφαία make up artist λέει πως τα σημεία στα οποία πρέπει να βάζεις concealer είναι οι παραρινιακές ρυτίδες, η περιοχή γύρω από τα μάτια, και το πηγούνι και ένα λίγο στο άνω χείλος.Φυσική εμφάνιση με μεσαία κάλυψη, ενώ καλύπτετε τις ατέλειές σας φυσικά με αυτή τη σύνθεση που αναμειγνύεται εύκολα, ενώ χαρίζει τελείωμα χωρίς γυαλάδα.Βήμα τρίτοΥγιής όψη! μην ξεχάσεις να βάλεις λίγο ρουζ, να γίνουν τα μάγουλα σου λίγο πιο ροδαλά.Μια μεταξένια, λαμπερή σύνθεση που αναμειγνύεται εύκολα για ένα λαμπερό, καθορισμένο look. Αυτούς τους μήνες καλό θα ήταν να προμηθευτείς και κάποιο bronzer που να ταιριάζει και φτιάξε γωνίες στο πρόσωπο σου.Βήμα τέταρτοΦτιάξε τα φρύδια σου πριν κάνεις το οτιδήποτε.Τσαντάκι PU με μίνι τσιμπιδάκι από ανοξείδωτο ατσάλι, μίνι πινέλο EVA για τα φρύδια και 3 μεμβράνες EVA για τα φρύδια. Τσαντάκι περ. 10 x 5 x 1εκ. Οι μεγαλύτεροι makeup artists λένε πως τα φρύδια είναι αυτά που “κρατάνε” το πρόσωπο. Αν ξεκινήσεις σχηματίζοντας τα σωστά, τότε το βλέμμα σου θα τονιστεί με πολύ πιο απλές κινήσεις.Βήμα πέμπτοEyeliner και μάσκαρα χωρίς αυτά τα δύο έντονο βλέμμα δεν έχει.Στεγνώνει γρήγορα, αϊλάινερ ακριβείας εύκολο στην εφαρμογή. Μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμές ακριβείας κάθε φορά είτε λεπτές ή παχιές. Χρώμα που διαρκεί όλη μέρα. Τόνισε τα μάτια σου και φρόντισε η γραμμή του eyeliner να είναι λεπτή και φορά προς τα πάνω, να ανεβάζει δηλαδή το βλέμμα και όχι να το κατεβάζει. Αν το eyeliner σου φαίνεται δύσκολη υπόθεση προτίμησε ένα eyeliner σε μορφή στυλό.Αυτή η μάσκαρα, λόγω της σύνθεσής της, βοηθάει να προστίθεται όγκος στις βλεφαρίδες σας, εφαρμόζοντας ξανά όσες φορές θέλετε χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε το μακιγιάζ σας! Εκτός από τη σύνθεσή της, το βουρτσάκι της δίνει την ευκαιρία να χειριστείτε την κάθε βλεφαρίδα για μέγιστο όγκο!Σχεδιασμένη με την Τεχνολογία LashFlex. Αδιάβροχη.Βήμα έκτοΤέλεια χείλη:Πώς νιώθετε όταν έχετε Πλήρη κάλυψη + Χρώμα που διαρκεί; Για τα Επικά Χείλη!Απολαύστε πλήρες χρώμα που διαρκεί και πλήρη κάλυψη με ένα πέρασμα με το 1ο μας κραγιόν με ενσωματωμένη βάση!Με τεχνολογία magnet lock για πλήρες χρώμα Με ενσωματωμένη βάση για ομοιόμορφο τελείωμα που διαρκεί Πολύ απαλή ομοιόμορφη εφαρμογή Δ.Π.15 Έρχεται με μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων από κλασικές μέχρι top μοντέρνες:Απολαμβάνετε να τραβάτε όλα τα βλέμμα με βαθιές αποχρώσεις; Δοκιμάστε τις έντονες αποχρώσεις του. Θέλετε να έχετε τις βασικές αποχρώσεις για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε look; Επιλέξτε βασικές αποχρώσεις. Λατρεύετε να τραβάτε την προσοχή με λαμπερά χρώματα; Επιλέξτε τις pop αποχρώσεις. για να μην ξεφύγει το κραγιόν βάλε πρώτα το περίγραμμα και κάνε το γέμισμα με το κραγιόν φροντίζοντας να είναι στην ίδια απόχρωση.Για έξτρα όγκο βάλε μια ελαφριά στρώση από lip glossΛαμπερό γκλος για έντονο, πλούσιο χρώμα στα χείλη που γυαλίζει σε κάθε φως. Άμεσα ενυδατώνει τα χείλη και τους χαρίζει υγιή εμφάνιση.