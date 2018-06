grxpress

Ο διάσημος αμερικανός σεφ Αντονι Μπουρντέν, γνωστός από τα βιβλία και τις τηλεοπτικές εκπομπές του, έφυγε από τη ζωή στα 61 του χρόνια. Το δίκτυο CNN, που συνεργαζόταν μαζί του τα τελευταία χρόνια, επιβεβαίωσε την είδηση, και ανέφερε ότι πρόκειται για αυτοκτονία.«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του φίλου και συναδέλφου μας, Άντονι Μπουρντεν», αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε πριν από λίγο το CNN. «Η αγάπη του για μεγάλες περιπέτειες, νέους φίλους, καλό φαγητό και ποτό και τις απίθανες ιστορίες του κόσμου μας, τον έκανε μοναδικό “παραμυθά”. Θα μας λείψει πολύ, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την κόρη και την οικογένειά του σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές».Ο Μπουρντέν βρισκόταν στη Γαλλία και εργαζόταν πάνω σε ένα νέο επεισόδιο της βραβευμένης σειράς του «Parts Unknown». Ο γάλλος σεφ και φίλους του Ερίκ Ριπέρ τον βρήκε αναίσθητο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του το πρωί της Παρασκευής.Ο Anthony Bourdain αποφοίτησε το 1978 από το διάσημο CIA (Culinary Institute of America) και εργάστηκε σε διάφορα εστιατόρια. Ήταν όμως το πρώτο του βιβλίο «Κουζίνα Εμπιστευτικό» που τον έκανε παγκοσμίως διάσημο το 2000. Από εκεί και πέρα παρουσίασε πλήθος τηλεοπτικών εκπομπών για την μαγειρική και το ταξίδι: A Cook’s tour στο Food Channel (2002-2003), Anthony Bourdain No Reservations (2005-2012) και The Layover (2011-2013) στο Travel Channel, ενώ από το 2013 ήταν στο CNN και παρουσίαζε το Anthony Bourdain: Parts UnknownΈχει δημοσιεύσει 13 βιβλία και έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων για τις τηλεοπτικές, τις συγγραφικές και τις μαγειρικές του επιδόσεις.