Tromaktiko

Μπορεί συχνά και εύκολα να λέγεται η φράση «η μουσική έγινε φτωχότερη» όταν υπάρχει κάποια απώλεια, μερικές φορές όμως έχει πραγματικό νόημα και περιεχόμενο γιατί -σχεδόν ταυτόχρονα- χάθηκαν δύο πρόσωπα που συμβολίζουν για την κουλτούρα της μαύρης μουσικής αλλά και για τον μουσικό πολιτισμό πολλά περισσότερα από την μουσική διαδρομή με τα συγκροτήματά τους.Πρόκειται για τον Clarence Fountain (88), ιδρυτικό μέλος και βασικό ερμηνευτή των θρυλικών Blind Boys of Alabama, ενός φωνητικού συγκροτήματος που συνδέθηκε όσο λίγα με την διατήρηση και τη διάδοση των γκόσπελ και της αρχετυπικής μουσικής παράδοσης της μαύρης μουσικής.Ήταν παρόντες όταν δρούσε ο Martin Luther King και το Civil Rights Movement ύψωνε τη φωνή του, εμπνεύστηκαν από τις τραγωδίες του Σοφοκλή για την παράσταση "Gospel at Colonus", κέρδισαν βραβεία και αναγνώριση κι έμειναν πιστοί στις ρίζες τις μαύρης μουσικής καθώς εποχές και τάσεις άλλαζαν.Η δεύτερη απώλεια αφορά στον σπουδαίο ποιητή/μουσικό/ακτιβιστή Jalal Mansur Nuriddin (74) των Last Poets που έκαναν rap με πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο πολύ πριν ονομαστεί έτσι το μουσικό αυτό είδος, πολύ πριν εμφανιστεί η «κουλτούρα του hip-hop». Υπήρξε ένας πρωτοπόρος της τέχνης του MC πολύ πριν το MC υπάρξει στην ραπ μουσική και οι Last Poets έδρασαν με την μουσική, την ποίηση και την πνευματικότητα τους στις διεκδικήσεις της μαύρης φυλής την δεκαετία του '60.Και τα δύο αυτά πρόσωπα σημάδεψαν ανεξίτηλα την μαύρη μουσική αλλά έπαιξαν και καθοριστικό ρόλο στην αφύπνιση και την πνευματικότητα της μαύρης φυλής στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) και γι’ αυτό με την απώλεια τους η μουσική έγινε όντως φτωχότερη.Πηγή