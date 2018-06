2018-06-10 00:00:09

Β΄ Κυριακή του Ματθαίου



Μνήμη πάντων των εν Αγίω Όρει διαλαμψάντων Πατέρων



Τοὺς τοῦ Ἄθω πατέρας καὶ ἀγγέλους ἐν σώματι, Ὁμολογητὰς καὶ Ὁσίους, Ἱεράρχας καὶ Μάρτυρας, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις καὶ ᾡδαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τὰς ἀρετάς, ἡ τοῦ Ὄρους πληθὺς πᾶσα τῶν Μοναστῶν, κραυγάζοντες ὁμοφώνως· δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ἐν κινδύνοις ἡμῶν προστάτας δείξαντι.



Πάντων των εν Αγίω Όρει διαλαμψάντων Πατέρων



Εικοσιτέσσαρες Οίκοι



εις τους Αγιορείτες Οσίους



Οι Αγιορείτες Άγιοι



Ωδή στο χορό των Αγιορειτών Πατέρων



Μνήμη οσίων Αγιορειτών Πατέρων



στον Πανίερο ναό του ΠρωτάτουΟι Αγιορείτες Άγιοι και οι μαθητές τους



στο πέρασμα των αιώνων



Εικόνες Αγίων του ΆθωΤης Βασίλισσας του Ουρανού η Παράταξη



(Σύναξη των Αγιορειτών Πατέρων)



Δανιηλαίοι – Κατουνάκια:



Σύναξις πάντων των εν τω Αγιονύμω Όρει



ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάτων ΑγίωνΑγιορείτες Νεοησυχαστές Πατέρες



Χαίροις Οσίων Άθω πληθύςΤους ουρανώσαντας το Όρος πατέρας



Λόγος εγκωμιαστικός περί των Οσίων Πατέρων



των εν τούτω τω Αγίω Όρει του Άθω λαμψάντων



(Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης)Synaxis of All Saints



of Mount Athos



«Ελεήσαντες ελεήθησαν», οι Άγιοι Πατέρες του Άθω

