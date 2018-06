2018-06-13 09:40:38

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της στο πλαίσιο της E3 2018, η EA αποκάλυψε το FIFA 19, το οποίο θα περιλαμβάνει και το UEFA Champions League μιας και η εταιρεία έσπευσε να αρπάξει τα δικαιώματα χρήσης που απώλεσε η Konami τον περασμένο Απρίλιο.



Το υλικό που αφορά το UEFA Champions League θα είναι διαθέσιμο και στα ξεχωριστά modes του παιχνιδιού, όπως τα Ultimate Team και The Journey, με το story mode να επιστρέφει για τρίτη σεζόν και πάλι με πρωταγωνιστή τον Alex Hunter. Επιπλέον, η EA υποσχέθηκε σημαντικές αλλαγές στο gameplay, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες στην παρούσα φάση. Το FIFA 19 θα κυκλοφορήσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 για PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch και Windows PC.



