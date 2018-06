2018-06-13 18:30:21

Πριν από 5 χρόνια, το περιοδικό «Mens Health» βρήκε το απόλυτο κορίτσι για έναν άντρα που δεν ήταν άλλη από την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ.



Τότε που ούτε καν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό της ότι θα γινόταν κάποια μέρα δούκισσα του Σάσεξ.



Αν μάλιστα κάποιος της έλεγε τι θα της επεφύλασσε το μέλλον, σίγουρα θα έβαζε τα γέλια με αυτό το λαμπερό χαμόγελο που την διακρίνει.



Η Μέγκαν λοιπόν τότε, είχε δεχτεί να γυρίσει ένα σέξι βίντεο για λογαριασμό του γνωστού αντρικού περιοδικού. Ηταν στο πλαίσιο της προώθησής της καριέρας της ως ηθοποιός φυσικά.



Σήμερα, η Μέγκαν Μαρκλ σίγουρα θα ήθελε να μην είχε γίνει ποτέ αυτό το βίντεο. Αλλά δυστυχώς για εκείνη αυτό το βίντεο έχει γίνει viral σε όλο το διαδίκτυο.



Το 2013 η Μέγκαν γύρισε το βίντεο «Grilling Never Looked So Hot With Meghan Markle» και από τον τίτλο μπορείτε να φανταστείτε περί τίνος πρόκειται.



Η Μέγκαν κάνει στριπτίζ, βγάζει δηλαδή το λευκό κουστούμι της και φοράει ένα κοντό σορτσάκι για να ψήσει μπιφτέκια στο μπάρμπεκιου.



Κι όποιος αντέξει ένα πράγμα.... Απολαύστε την!

