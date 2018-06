2018-06-16 11:00:45

Είναι η εποχή για την ετήσια τελετή της ανακήρυξης του «Ήρωα της Χρονιάς» και οι μαθητές του «Super Hero High» ανταγωνίζονται για να κερδίσουν το κορυφαίο βραβείο. Όμως η εορταστική ατμόσφαιρα διακόπτεται όταν ο Dark Opal, κλέβει μερικά από τα πιο αξιόλογα υπάρχοντά των υποψήφιων ηρώων για να δημιουργήσει το απόλυτο όπλο! Οι μαθητές του Super Hero High αναλαμβάνουν δράση! Αλλά μπορεί η Wonder Woman, η Supergirl, η Batgirl και η Bumblebee να σταματήσουν τον Dark Opal αλλά και τον μυστηριώδη συνεργάτη του στο έγκλημα;



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σεσίλια Αράνοβιτς



DC SUPER HERO GIRLS: HERO OF THE YEAR



Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, την Κυριακή 17 Ιουνίου στις 13:20



σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star!



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ