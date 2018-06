TheNewDailyMail

Συμφωνία για το ελληνικό χρέος επετεύχθη στο Eurogroup του Λουξεμβούργου. Το ύψος της τελικής δόσης των δανείων για την χώρα μας αποφασίστηκε στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αναφορικά με την επιμήκυνση της ωρίμασης των δανείων του EFSF, αυτή ορίστηκε στα δέκα χρόνια, με άλλα δέκα χρόνια να ορίζονται ως περίοδος χάριτος.Αναλυτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας:Τη σημαντική ελάφρυνση του κόστους αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, δημιουργώντας ένα εξίσου σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο στη χώρα, τα πρώτα κρίσιμα χρόνια της εξόδου της χώρας από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, αποφάσισε το Eurogroup. Τη λύση στην κρίσιμη εξίσωση για τo ύψος της τελευταίας δόσης και την επέκταση της ωρίμανσης των δανείων, έδωσαν οι τρεις Υπουργοί οικονομικών Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας, Τσακαλώτος, Σολτς και Λεμέρ, σε τριμερή συνάντηση στο περιθώριο της συνεδρίασης. To Εurogroup χρειάστηκε να διακόψει τη συζήτηση για την Ελλάδα, να κλείσει πρώτα όλα τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας, περιλαμβανομένης της συζήτησης στο επίπεδο των 27 για το μέλλον της ΟΝΑ, να ακολουθήσουν τριμερείς επαφές και στη συνέχεια οι 19 να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις πρώτες ώρες,Βάσει της απόφασης, το ύψος της τελευταίας δόσης θα είναι 15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ. Η Ελλάδα μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει ελεύθερα αν θα αποπληρώσει και τα υπόλοιπα δάνεια του ΔΝΤ με χρήση άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Συνολικά, η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα με ένα σημαντικό μαξιλάρι ρευστότητας περί τα 20 δισ. που θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για 18 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος.Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα δεσμεύεται να υλοποιήσει τις νομοθετημένες μεταρρυθμίσεις της και να διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% ως το 2023 και 2,2% ως το 2059, αλλά και να ολοκληρώσει εμβληματικά έργα όπως το κτηματολόγιο και οι σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις. Η Ελλάδα θα ελέγχεται ανά τρίμηνο μέχρι το 2023 με αποστολές των θεσμών στις οποίες θα μετέχει κανονικά και το ΔΝΤ. Στη βάση αυτού του ελέγχου, η Ευρωζώνη θα εκταμιεύει ετησίως περί το 1 δισ, ευρώ από κέρδη επί ελληνικών ομολόγων (ANFAS/SMPs) και παρομοίως ο ESM θα απεμπολεί ετησίως το step - up των επιτοκίων. Τα χρήματα αυτά θα έρχονται στην Ελλάδα σε δύο ισόποσες δόσεις τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο του 2018.Η νομική βάση παραμένει η ενισχυμένη εποπτεία, του διπλού λεγόμενου πακέτου του ευρωπαϊκού εξαμήνου και οι αναφορές θα διαβιβάζονται στο Εurogroup. Eπιπλέον η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρέχει στην Ελλάδα εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον η Ευρωζώνη αναδιαρθρώνει εμπροσθοβαρώς και στο διάστημα μέχρι την 20η Αυγούστου το δημόσιο χρέος με μια περαιτέρω παράταση της περιόδου χάριτος για τα δάνεια του EFSF 10 χρόνια και μια επιμήκυνση της μέσης διάρκειας λήξης κατά 10 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα μάκροπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης η Ευρωζώνη δεσμεύεται να επανεξετάσει το ζήτημα το 2032, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συνετής δημοσιονομικής πολιτικής κάνοντας μια αναφορά σε ένα πιθανό μηχανισμός σύνδεσης των πληρωμών με την ανάπτυξη στην περίπτωση ενός πολύ δυσμενέστερου απρόοπτου μακροοικονομικού σεναρίου.Σε ότι αφορά τη συμμετοχή του ΔΝΤ, το Ταμείο καλωσορίζει την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM και την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για το χρέος, συμφωνεί ότι αυτό μπορεί να κάνει το χρέος της Ελλάδας βιώσιμο, όμως το χρηματοδοτικό σκέλος του προγράμματος του Ταμείου δεν θα ενεργοποιηθεί. «Τέλος, συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές και τον ελληνικό λαό για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Επίσης επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειες της για μεταρρύθμιση και επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη», καταλήγει η απόφαση. Το ΔΝΤ θα στείλει ξανά το κλιμάκιό του στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα για να ολοκληρώση την σχετική έκθεση του άρθρου 4 για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, βάσει της οποία θα καταρτιστεί και η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.Τέλος οι 19 Υπουργοί εκφράζουν τη δυσφορία τους για το ότι «συνεχίζονται οι νομικές διαδικασίες κατά των εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ», όπως και εναντίον του πρώην προέδρου και άλλων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση των στατιστικών στοιχείων.«Το EG συνεχίζει να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στα στοιχεία που επικύρωσε η Eurostat και κατατέθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2010 ότι είναι σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε όλα τα κράτη – μέλη», αναφέρει η απόφαση και καταλήγει πως «δίνει εντολή στους θεσμούς να συνεχίσουν να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτών των υποθέσεων και τα αναφέρουν στο EG στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας».«The New Daily Mail»