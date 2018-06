Tromaktiko

Η ατάκα του παίκτη Αντρέα, στην Αλεξάνδρα «Σκάσε, βούλωστο», την στιγμή που η κοπέλα αποχωρούσε από το παιχνίδι δεν έχει περάσει απαρατήρητη από κανένανΠέτρος Φιλιππίδης και Παύλος Χαϊκάλης μιμούνται το «σκάσε, βούλωστο» του Power of Love και ρίχνουν το ίντερνετ! Μια από τις πιο viral ακηνές του reality αγάπης, είναι, μετά την ερωτική εξομολόγηση της Αθηνάς στον Δώρο, η ατάκα του παίκτη Αντρέα, στην Αλεξάνδρα «Σκάσε, βούλωστο», την στιγμή που η κοπέλα αποχωρούσε από το παιχνίδι.O πρώην παίκτης του Power of Love, Ανδρέας Ανδρεανός μάλιστα έχει πει στο παρελθόν ότι σκέφτεται να βγάλει τραγούδι με τίτλο «Σκάσε, βούλωστο» που επίμονα έλεγε στην Αλεξάνδρα όταν εκείνη αποχωρούσε από το παιχνίδι και μάλιστα θα βάλει τον Tus να ραπάρει στο κομμάτι. Ο Ανδρέας δήλωσε επίσης πως δεν γνώριζε ότι ο Tus και η Αλεξάνδρα απέκτησαν σχέση ενώ τόνισε πως ποτέ δεν υπήρξε φίλος του ο καλλιτέχνης καθώς γνώριζε καλά τον μάνατζέρ του και όχι τον ίδιο.Το επίμαχο βίντεο από το Power Of LoveΆκρως απολαυστικοί Φιλιππίδης - Χαϊκάλης σατυρίζουν με μοναδικό τρόπο την τηλεοπτική επικαιρότητα. Μετά τo Φεστιβάλ Επιδαύρου το έργο του Αριστοφάνη «Αχαρνής», σε απόδοση και σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, θα παρουσιαστεί σε περιοδεία σε όλη τη χώρα.Το ρόλο του Δικαιόπολι ενσαρκώνει ο Πέτρος Φιλιππίδης, με βασικούς πρωταγωνιστές τους Παύλο Χαϊκάλη (Λάμαχος), Κώστα Κόκλα (Μεγαρίτης), Τάκη Παπαματθαίου (Θηβαίος) και Ιωάννης Παπαζήσης (Ευριπίδης).Χωρις λογια!!!!!Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ petrosfilipp στις 21 Ιούν, 2018 στις 10:35 πμ PDT