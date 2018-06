2018-06-24 23:04:46

Αγρυπνία Τιμίου Σταυρού από την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους. Ψάλλουν η χορωδία Βυζαντινής Μουσικής του Όρους Λιβάνου και οι Βατοπαιδινοί Πατέρες.



Οι ψαλμοί είναι στα Αραβικά και στα Ελληνικά. Vigil of the Holy Cross from Vadopedi Monastery of the Holy Mountain Athos. The chants are from the School of Byzantine Ecclesiastic Music of Mount Lebanon and the Vatopedi Fathers. They are chanted in Arabic and Greek.



Περιεχόμενα - Content



01. 'Ύμνοι Εισόδου Ιερέα - Entrance Chant 03:21



02. Ανοιξαντάρια Μέρος 1 - Anixandaria, Pt. 1 09:56



03. Ανοιξαντάρια Μέρος 2 - Anixandaria, Pt. 2 06:40



04. Λιτανεία - Litany 02:05



05. Κεκραγάρια Στιχολογία - Kekragaria Verses 03:36



06. Κεκραγάρια ΄Υμνοι - Kekragaria Chants 02:42



07. Απόστιχον - Apostikhon 02:48



08. Τροπάριον - Troparion 02:53



09. Πλούσιοι Επτώχευσαν - Plousioi 01:28



10. Θεός Κύριος - Theos Kyrios 03:56



11. Πολυέλαιος Μέρος 1 - Polieleos Pt. 1 06:32



12. Πολυέλαιος Μέρος 2 - Polieleos Pt. 2 11:16



13. Αἴνων - Ainos 05:19



14. Χερουβικών - Cherrouvikon 03:40



15. Τον Δεσπότην - Ton Despotin 01:04

