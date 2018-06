Tromaktiko

«Να ήταν γυναίκα, να τον άφηναμε βρε παιδιά» σχολίασε ο Ιωσήφ Νικολάου που λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χαιρέτισε δύο ΓαλλιδούλεςΜια διαφορετική πρωτιά διεκδικεί από το βράδυ της Δευτέρας ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Μόσχα για το Μουντιάλ της Ρωσίας Ιωσήφ Νικολάου καθώς έγινε ο πρώτος άνδρας δημοσιογράφος που δέχθηκε... παρενόχληση σε ζωντανή μετάδοση.Μέχρι τα όσα συνέβησαν live από την Κόκκινη Πλατεία είχαν καταγραφεί δύο περιστατικά με δύο γυναίκες δημοσιογράφους που προσέλκυσαν το ανδρικό ενδιαφέρον με τα κάλλη τους.Στη μια περίπτωση ήταν μια δημοσιογράφος της Deutsche Welle από την Κολομβία με έναν άνδρα να την φιλά και να την θωπεύει στο στήθος κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.¡RESPETO! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso.Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julieth Therán (@juliethgonzaleztheran) στις 15 Ιούν, 2018 στις 8:20 πμ PDTΣτη δεύτερη περίπτωση η Βραζιλιάνα Τζούλια Γκιμαράες αντέδρασε. Όταν ένας άνδρας την πλησίασε για να τη φιλήσει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το Εκατερίνεμπουργκ, η Γκιμαράες όχι μόνο δεν «μάσησε» αλλά - αφού τον απέφυγε - άρχισε να του τα «χώνει».«Μην το κάνεις αυτό, δεν σου επιτρέπω να το κάνεις αυτό, ποτέ, εντάξει; Δεν είναι ευγενικό, δεν είναι σωστό. Ποτέ μην το κάνεις αυτό σε μια γυναίκα, εντάξει; Να σέβεσαι».Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA— Colin Millar (@Millar_Colin) 24 Ιουνίου 2018Ο Ιωσήφ Νικολάου, από την πλευρά του δεν αντέδρασε αλλά μετά το φιλί που δέχθηκε από έναν άνδρα αρχικά του είπε «όχι φίλε μου» και διατηρώντας την ψυχραιμία του σχολίασε «να ήταν γυναίκα να την αφήναμε βρε παιδιά».Τα... βάσανα για τον αθλητικογράφο της ΕΡΤ δεν τελείωσαν, πάντως, σε αυτό το περιστατικό καθώς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άρχισαν να χορεύουν πίσω του οπαδοί άλλων ομάδων.Όταν, όμως, δίπλα του βρέθηκαν δύο νεαρές Γαλλιδούλες ο δημοσιογράφος σε ετοιμότητα τους ζήτησε «πείτε καλησπέρα στην Ελλάδα», με την ατάκα αυτή, ωστόσο, να προσελκύει δίπλα του άλλους οπαδούς των τρικολόρ.«Τώρα που έφυγαν τα παιδιά που φώναζαν και τραγουδούσαν και σας ακούω ξεκάθαρα» έληξε την... περιπέτειά του ο Ιωσήφ Νικολάου.