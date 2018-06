anatakti

Αυτό είναι το επιχείρημα της Περιφέρειας μπροστά στις μεγάλες ευθύνες της για το γεγονός ότι 7,5 μήνες μετά την τραγωδία του Νοεμβρίου με τους 24 νεκρούς, την Τρίτη καταγράφηκαν παρόμοιες εικόνες στην πολύπαθη περιοχήΜπορεί οι κάτοικοι της Μάνδρας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες να έζησαν ξανά τον εφιάλτη της πλημμύρας από την έντονη βροχόπτωση το απόγευμα της Τρίτης, για την περιφέρεια Αττικής, όμως, για όλα φταίει... η κλιματική αλλαγή.Αυτό είναι η απίστευτη δικαιολογία που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για να απαντήσει στους κατοίκους που είδαν ξανά τα ορμητικά νερά να μπαίνουν στις αυλές τους και να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.Βίντεο: Οι κάτοικοι καθαρίζουν τη λάσπηΦωτογραφίες από τις ζημιές και την κατάσταση που επικρατεί το πρωί της Τετάρτης στη ΜάνδραΒίντεο-σοκ από τις χθεσινές πλημμύρεςMajor flash flooding in Mandra, Athens, Grece on June 26! Report: Λογοθέτης Τιμολέων / Forecast Weather Greece pic.twitter.com/FU5PGEtMe1— severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 28, 2018OMG !! Greece - June 26, 2018. Insane flash floods in Mandra, Athens this afternoon! Video by Φωτεινή Βλασακίδου via our partners @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/dNXNQJnb6M— severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 26, 2018Όπως υποστηρίζει η Ρένα Δούρου φαινόμενα όπως αυτά της Τρίτη σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κλιματική αλλαγή π.χ. στη Σαμοθράκη, την Κρήτη, το Βόλο, τη Χαλκιδική κ.α. χωρίς κανείς όμως να αναζητήσει ευθύνες από τους κατά τόπους περιφερειάρχες, όπως «συμβαίνει μόνο στην περίπτωση της Αττικής και της περιφερειάρχη Ρένας Δούρου».Επιχειρώντας να απαντήσει σε όσα κατήγγειλε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 η δήμαρχος Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη ότι τα έργα δεν έχουν προχωρήσει, η Περιφέρεια επιβεβαιώνει ότι η όλη διαδικασία βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο προχωρώντας σε μια περιγραφή του τι έχει συμβεί στην περιοχή.Παρά δε, το γεγονός ότι οι εικόνες που καταγράφηκαν στη Μάνδρα θύμισαν σε μεγάλο βαθμό την καταστροφή του περασμένου Νοεμβρίου όταν η περιοχή θρήνησε συνολικά 24 νεκρούς, η Περιφέρεια έχει το θράσος να υποστηρίζει ότι «τα έργα προχωράνε με ρυθμούς ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα».Ακολουθεί το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου σχετικά με την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για όσα συνέβησαν ξανά στη Μάνδρα:«Tα έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Μάνδρας προχωράνε με ρυθμούς - ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα» και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την σύμβαση με τον εργολάβο και την έναρξη τους, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της νεροποντής οι υπηρεσίες της ήταν σε πλήρη ετοιμότητα - συνδράμοντας και την Πυροσβεστική - για την αποτροπή του κινδύνου από τα «πρωτόγνωρα» πλημμυρικά φαινόμενα.Φαινόμενα, προσθέτει η ανακοίνωση, που σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή, π.χ. στη Σαμοθράκη, την Κρήτη, το Βόλο, τη Χαλκιδική κ.α. χωρίς κανείς όμως να αναζητήσει ευθύνες από τους κατά τόπους περιφερειάρχες, όπως «συμβαίνει μόνο στην περίπτωση της Αττικής και της περιφερειάρχη Ρένας Δούρου», διαπιστώνει η Περιφέρεια χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως «επιλεκτική ντροπή και επιλεκτικό καταλογισμό ευθυνών». Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες βροχοπτώσεις αναφέρει ότι η Περιφέρεια από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η έντονη νεροποντή στο δήμο Μάνδρας ήταν σε πλήρη ετοιμότητα η Περιφέρεια και σε άμεση επικοινωνία με τη δήμαρχο, ενώ απέστειλε και δύο μηχανήματα έργου για υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής.Αναφορικά με την πορεία των διαδικασιών για την έναρξη των έργων υπογραμμίζει ότι σε επτά μόνο μήνες έγινε η νέα χάραξη, η μελέτη και ο σχεδιασμός του δρόμου, ο οποίος στο καταστροφικό φαινόμενο του περασμένου Νοεμβρίου κυριολεκτικά, είχε μετατραπεί σε κοίτη του ποταμού. Γεγονός που απαιτούσε ουσιαστική επαναχάραξη με ταυτόχρονη προώθηση όλων των διαδικασιών και «ρυθμούς, πρωτόγνωρους για τα δεδομένα της χώρας».Η Περιφέρεια υπενθυμίζει ότι η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που εκκρεμούσε από το 2015 δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον Μάρτιο του 2018. Στο μεταξύ, σημειώνει, το έργο έχει δημοπρατηθεί με κατεπείγουσες διαδικασίες και από τις 6 Ιουνίου βρίσκεται υπό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένοντας την έγκριση για να ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβαση με τον εργολάβο και να ξεκινήσουν οι εργασίες καθώς «έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της επίταξης».Ειδικότερα, για το αντιπλημμυρικό έργο Αγίας Αικατερίνης - Σούρες η Περιφέρεια ενημερώνει λεπτομερώς για τις εσπευσμένες διαδικασίες που ακολούθησε: Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων που εκκρεμούσε από τον Ιούλιο του 14, δόθηκε από το Δασαρχείο, Αιγάλεω τον Δεκέμβριο του 2017. Στα τέλη Δεκεμβρίου ξεκίνησε την κατεπείγουσα διαδικασία του άρθρου 7α του κανονισμού των απαλλοτριώσεων, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συντάχθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες για την απαλλοτρίωση, η Περιφέρεια περίμενε τον υποχρεωτικό έναν μήνα για δημοσίευση σε 2 εφημερίδες και το δημοτικό κατάστημα Μάνδρας, και μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε απόφαση για την απαλλοτρίωση. Η Περιφέρεια προσέφυγε στο Πρωτοδικείο για τον προσδιορισμό τιμής μονάδας της απαλλοτρίωσης και την άδεια επέμβασης στο χώρο του έργου. Επειδή το δικαστήριο προσδιόρισε τη δικάσιμο για τον Οκτώβρη του 2018, η Περιφέρεια ζήτησε από το Υπουργείο Υποδομών να βγάλει απόφαση επίταξης των εκτάσεων και αναμένει από το υπουργείο την απόφαση αυτή.Παράλληλα, η Περιφέρεια ξεκίνησε το διαγωνισμό απαλλοτρίωσης στις 22 Απριλίου, με την πιο κατεπείγουσα διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 32γ του ν. 4412/16). Η κατακύρωση έγινε στις 19/6/2018, ετοιμάστηκε ο φάκελος για το Ελεγκτικό συνέδριο, ενώ η Περιφέρεια δεν θα περιμένει να παρέλθουν οι 10 μέρες για τις ενστάσεις που προβλέπει ο νόμος.