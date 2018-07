2018-07-07 15:36:21

Εκτός από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της Αμερικής, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα δείχνουν να είναι και από τα πιο αγαπημένα. Ο γάμος τους μετρά χρόνια, από τότε που γνωρίστηκαν στο ίδιο δικηγορικό γραφείο και επιβίωσε από δύο θητείες στο Λευκό Οίκο, όπου οι ζωές τους άλλαξαν για πάντα.



Έτσι, όταν ο σύμβουλος επικοινωνίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ αποκάλυψε την προσωπική συμβουλή που του έδωσε ο Ομπάμα σχετικά με το αν έπρεπε ή όχι να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η είδηση έγινε viral.



Στο βιβλίο του με τίτλο Yes, We (Still) Can, ο Dan Pfeiffer γράφει ότι, σε αντιδιαστολή με το διάσημο ρεπορτάζ των New York Times που υποστήριζε ότι υπάρχουν 13 σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν το γάμο, ο Ομπάμα του πρότεινε μόνο τρεις.



Ποιες ήταν αυτές;



«Είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεις ενδιαφέρον; Θα περάσεις περισσότερο χρόνο μαζί της από ο,τι με οποιονδήποτε άλλο στη ζωή σου και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να θέλεις πάντα να ακούς τη γνώμη της για τα πράγματα. Σε κάνει να γελάς; Και, δεν ξέρω αν θέλεις παιδιά, αλλά πιστεύεις ότι θα είναι καλή μητέρα; Η ζωή είναι μεγάλη. Κάποια πράγματα μετράνε μακροπρόθεσμα».



Δεν ξέρουμε αν τις ακολούθησε πράγματι ο σύμβουλός του, αλλά ο ίδιος ο Ομπάμα είναι η ζωντανή απόδειξη της εγκυρότητάς τους.



Δες στο βίντεο το μήνυμα του Ομπάμα στη Μισέλ για την 25η επέτειο γάμου τους.

