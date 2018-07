argonaytis-iphone

Το jailbreak Electra για το ios 11.2 / 11.3.1 κυκλοφόρησε.Χρησιμοποιεί εκμετάλλευση πολλαπλών διαδρομών tcp, αλλά απαιτεί λογαριασμό Apple Developer. Υποτίθεται ότι έχει υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Επίσης χρησιμοποιεί vfs εκμετάλλευση, αλλά δεν απαιτεί λογαριασμό Apple Developer.Το Electra jb είναι επίσης ένα ημι-δεμένο. Ένα ημι-untethered jailbreak είναι παρόμοιο με ένα untethered jailbreak, δίνει τη δυνατότητα να επανεκκινήσει η συσκευή σας από μόνη της. Σε κάθε εκκίνηση, η ακολουθία εκκίνησης της συσκευής δεν έχει τροποποιηθεί και εκκινεί στην αρχική κατάσταση που δεν είναι jailbroken. Ωστόσο, αντί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα εργαλείο από έναν υπολογιστή για να επαναφέρετε τη συσκευή ξανά, ο χρήστης μπορεί να κάνει εκ νέου jailbreak τη συσκευή του με τη βοήθεια μιας εφαρμογής που εκτελείται στη συσκευή όπως η εφαρμογή Electra.Το Electra Jailbreak υποστηρίζει τώρα όλες τις εκδόσεις του ios 11 εκτός από τα ios 11.4 και 11.4.1. Οπότε υποστηρίζει ios 11.2 / 11.2.1 / 11.2.5 / 11.2.6 / 11.3 και ios 11.3.1. Υποστηρίζει όλες τις συσκευές οι οποίες είναι συμβατές με ios 11, όπως: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s IPad Pro 12,9 ιντσών, iPad Pro 12,9 ιντσών 2ης γενιάς, iPad Pro 1ης γενιάς 10,5 ιντσών, iPad Pro 9,7 ιντσών, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5η γενιά, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 iPod touch 6G.Επειδή το jailbreak Electra είναι ημι-δεμένο θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην σωστή εγκατάσταση του cydia.1) Απενεργοποίηση της Siri2) Απενεργοποίηση κωδικού κλειδώματος3) Απανεργοποίηση εύρεση Iphone4) Ενεργοποίηση χρήση πτήσηςΥπήρχαν αρκετά προβλήματα στην πρώτη εκδοση του αρχείου Electra,παρ'όλα αυτα κυκλοφορεί νέα ενημερωμένη έκδοση του ερχείου Electra όπου και διορθώνονται σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα. Στο παρακάτω βίντεο θα ακούσετε τον τρόπο με το οποίο θα κάνετε jb στην συσκευή σας αλλά και πως θα βρείτε το αρχείο Electra. Ο τρόπος που υπάρχει στο παρακάτω βίντεο είναι χωρίς λάπτοπ/πισί.Προσοχή: Όταν με το καλό κάνετε jb στην συσκευή σας,ΜΗΝ βάζετε ρεπό η tweaks τα οποία δεν ειναι συμβατά με το electra jb. Θα αναρτηθεί εδω στο blog τις επόμενες μέρες τα ανάλογα tweaks τα οποία είναι συμβατά.Ακολουθεί το βίντεο