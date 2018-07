2018-07-10 20:17:07

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/07) η επιχείρηση απεγκλωβισμού όλων των παιδιών καθώς και του προπονητή τους από το πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ της Ταϊλάνδης.



Τα 12 παιδιά και ο 25χρονος προπονητής τους είδαν ξανά το φως του ήλιου έπειτα από 18 ημέρες, ωστόσο υπήρξαν και μερικοί ανεγκέφαλοι οι οποίοι παραλίγο να τινάξουν στον αέρα την επιχείρηση διάσωσης.



Σύμφωνα με τον Guardian, ένας δημοσιογράφος κρατείται από τις Αρχές της Ταϊλάνδης, καθώς πέταξε drone πάνω από την είσοδο του σπηλαίου.



Police have detained a foreign journalist for flying a drone near #ThamLuang. Recently a Thai flew a drone as a helicopter took off.



RT @thestandardth: ผู้สื่อข่าวทีวีจากช่อง TVN โปแลนด์ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวระหว่างเกาะติดสถานการณ์ถ้ำหลวง เหตุใช้โดรนบริเวณปากทางเข้าออก pic.twitter.com/2kL7UzyIKo



— Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 10 Ιουλίου 2018



Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος που έθεσε σε κίνδυνο την επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, άγνωστοι μπήκαν στη συχνότητα της Αστυνομίας, προκειμένου να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα να κάνουν παρεμβολές και το σήμα να μην είναι καλό.

