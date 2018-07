2018-07-18 11:52:27

Σύμφωνα με το Forbes, οι Guns N' Roses είναι η μπάντα με το πρώτο clip των 90s να προσεγγίζει αυτό τον αριθμό Συγκεκριμένα οι Guns N' Roses έσπασαν το ρεκόρ του YouTube , με ένα δισεκατομμύριο «επισκέψεις», με το video του "November Rain".



Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1992 και συμπεριλήφθηκε στο "Use Your Illusion I".



Το επικό video, διάρκειας εννέ αλεπτών, που παρουσιάζει τον γάμο του Axl Rose με την τότε σύντροφό του Stephanie Seymour. Ταυτόχρονα σε πρώτο πλάνο υπάρχει το περίφημο κιθαριστικό σόλο του Slash έξω από μια εκκλησία στο New Mexico.



Το video είχε κατά μέσο όρο 560.000 καθημερινά views μέσα στο 2017.



Η στατιστική αναφέρει πως το 83% της θέασης έρχεται από χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρώτη τη Βραζιλίας και το Μεξικό και την Αργεντινή να ακολουθούν.



Να σημειώσουμε πως το δεύτερο πιο δημοφιλές video των Guns N' Roses είναι το "Sweet Child O' Mine" το οποίο έχει ξεπεράσει τις 694 εκατομμύρια επισκέψεις και τρίτο το "Paradise City" με 398 εκατομμύρια.

