Λίγο καιρό πριν το αναπάντεχο νέο ότι η Sade επιστρέφει δισκογραφικά απλώνοντας ξανά το βελούδο της φωνής της ως μουσικό χαλί της ζωής μας το νέο κομμάτι της για το soundtrack νέας ταινίας της Disney ενθουσίασε τους θιασώτες της.Σήμερα ένα νέο λυρικό προϊόν προλογίζεται καθώς ο συνεργάτης της τραγουδίστριας, μουσικοσυνθέτης Στούαρτ Ματιούμαν, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι ο ίδιος και η τραγουδίστρια έχουν «ένα σύνολο τραγουδιών» για να δώσουν μία συνέχεια στο άλμπουμ του 2010, Soldier of Love.«Η Sade δεν ενδιαφέρεται για τη φήμη, για οτιδήποτε άλλο ή άλλα πράγματα», δήλωσε στο Rated R & B.«Της αρέσει να μοιράζεται την τέχνη. Έτσι όταν είναι έτοιμο θα κυκλοφορήσει», είπε. «Ξέρει ότι δεν έχει νόημα να γκρινιάζει ή να δίνει προθεσμίες. Δεν βοηθάει πραγματικά τη διαδικασία» πρόσθεσε.Ένα πλάσμα δύο κόσμωνΗ Helen Folasade Adu γεννήθηκε στις 16 Ιανουαριου 1959 στο Ibadan της Νιγηρίας απο Νιγηριανό πατέρα καθηγητή Πανεπιστημίου Οικονομικών και Αγγλίδα μητέρα νοσοκόμα.Η φωνή και όλα όσα την ακολουθούν καθιέρωσαν την ίδια αλλά και τη μπάντα της Sade με κομμάτια που θεωρούνται πλέον κλασικά καλή pop.Your love is King και Smooth Operator ήταν οι αναπάντεχα μεγάλες επιτυχίες μιας δημιουργού που δεν γοητεύτηκε από την ματαοδοξία της φήμης ποτέ, ούτε καν μετά την επιτυχία του ντεμπούτο της δισκογραφικά, Diamond Life.“Ολη αυτή η δημοσιότητα με απωθούσε. 'Ενιωθα ότι είχα μεταμορφωθεί σε εργαλείο των δισκογραφικών εταιρειών, σε προϊόν, που προοριζόταν για υψηλές πωλήσεις. Μόνο όταν έδινα συναυλίες, πάνω στη σκηνή, ένιωθα όμορφα, γιατί συναντούσα ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσαν τη μουσική μου” έχει πει."Ευτυχώς, επειδή δεν είμαι υποχρεωμένη να δουλεύω για να ζήσω, μπορώ να βάλω σε προτεραιότητα τους ανθρώπους της ζωής μου. Αλλωστε, δεν γίνεται μόνο να γράφεις στίχους για κάποια πράγματα και μετά να τα τραγουδάς. Πρέπει και να τα ζεις, αλλιώς είσαι μια απάτη” πρόσθεσε.Η Sade επιστρέφει μετά από το Soldier of Love, ένα album που κέρδισε κοινό, κριτικούς (όπως συμβαίνει με κάθε δουλειά της) και της έδωσε αφορμή να κάνει περιοδεία μετά από 17 χρόνια αποχής.ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/