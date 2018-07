2018-07-28 19:00:16

Πώς διατηρεί το άψογο κορμί της που της χάρισε τον τίτλο The Body;



Η Ελ Μακφέρσον μπορεί να μην έγινε ποτέ τόσο διαχρονικά διάσημη όσο η Κέιτ Μος, η Ναόμι Κάμπελ ή η Σίντι Κρόφορντ.



Ήταν όμως εκείνη, που ανάμεσα σε όλα τα θεϊκά κορμιά των supermodels (που σε αντίθεση με σήμερα, έδειχναν πιο γεμάτα και υγιή) κατάφερε να αποσπάσει το παρατσούκλι «Τhe Body» για τις ιδανικές αναλογίες της.



Το supermodel είναι σήμερα 54 χρονών και διατηρεί το σώμα της αψεγάδιαστο- αλλάζοντας, στην πορεία, πολλά πράγματα στις συνήθειες και τη διατροφή της. Όπως δήλωσε, όμως, η μεγαλύτερη και πιο σημαντική αλλαγή ήταν αυτή που έκανε στη διατροφή της, μόλις πέρασε τα 50.



«Άρχισα να παίρνω βάρος στη μέση και τους γοφούς μου- κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Τα πόδια μου άρχισαν να βαραίνουν και ένιωθα να μην έχω ενέργεια. Αυτό επηρέασε και τη διάθεσή μου. Δεν είχα πια έμπνευση και όρεξη και δεν κοιμόμουν καλά», εξήγησε σε γυναικείο σάιτ.



