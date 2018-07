2018-07-30 09:16:48

Η γερμανική YAGER, γνωστή από το Spec Ops: The Line, ανακοίνωσε το The Cycle του οποίου η ανάπτυξη βρίσκεται σε εξελιξη από τις αρχές του χρόνου. Πρόκειται για έναν sci-fi FPS τίτλο, δομημένο έτσι ώστε να προσφέρει σχετικά σύντομη αλλά έντονη δράση. Οι παίκτες θα αναλαμβάνουν συμβόλαια (quests) τα οποία θα πρέπει να φέρνουν εις πέρας μέχρι το τέλος κάθε match, διάρκειας περίπου 20 λεπτών το καθένα.



Η παραμονή, άνω του χρονικού ορίου, στον εκάστοτε πλανήτη χαρακτηρίζεται ως μονόδρομος προς την αυτοκαταστροφή. Ο κόσμος του παιχνιδιού είναι ανοικτός και συνδυάζει το μυστήριο της εξερεύνησης με την ένταση των ανταγωνιστικών matches. Οι developers δουλεύουν σε υψηλές στροφές και ήδη επιλέγουν άτομα για Alpha testing, μέσω του επίσημου site της YAGER. Το The Cycle αναμένεται να κυκλοφορήσει για PlayStation 4, Xbox One και PC.



