2018-07-30 23:07:37

Εχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ο Πολ Γουόκερ σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με τον φίλο του Ρότζερ Ρόντας, όταν ο Ρόντας έχασε τον έλεγχο της Πόρσε που οδηγούσε και καρφώθηκε σε μια κολώνα και τυλίχτηκε στις φλόγες. Και οι δυο τους πέθαναν ακαριαία.



Οι παραγωγοί μιας σειράς από ντοκιμαντέρ τα οποία επικεντρώνονται στις ζωές διάσημων οι οποίοι έχασαν τραγικά την ζωή τους σε νεαρή ηλικία, με τίτλο «I Am», στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην fast and furious ζωή στου Γουόκερ με το ντοκιμαντέρ «I Am Paul Walker» σε σκηνοθεσία Εντριαν Μπουιτενουά. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά ντοκιμαντέρ μετά τα «I Am Chris Farley» και «I Am Heath Ledger».



To «I Am Paul Walker» θα περιέχει συνεντεύξεις από τα μέλη της οικογένειας του Γουόκερ, καθώς κι από φίλους και συνεργάτες του, ενώ θα είναι γεμάτο και από ανέκδοτο αρχειακό υλικό με home videos και συνεντεύξεις του ηθοποιού. Στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, τα αδέρφια του δείχνουν να μιλάνε με θαυμασμό και μεγάλη αγάπη για εκείνον, ενώ ο Ταϊρίς Γκίμπσον λέει «αν τον αγαπούσατε όπως εμείς θα λεγάτε γιατί εκείνον κι όχι εμάς;»



Το ντοκιμαντέρ «I Am Paul Walker» θα κάνει την πρεμιέρα του στο Paramount Network στις 11 Αυγούστου. Δείτε το τρέιλερ παρακάτω.

Πηγή Tromaktiko

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ