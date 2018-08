tinanantsou

Μια διεθνής επιστημονική ομάδα δημιούργησε μια νέα κλίμακα τύπου «Ρίχτερ», η οποία -αντί για σεισμούς- μετρά πόσο πιθανό είναι κάποιο σήμα που «πιάνουν» τα ραδιοτηλεσκόπια, να προέρχεται από εξωγήινο πολιτισμό [Rio 2.0: revising the Rio scale for SETI detections]Η νέα κλίμακα με την ονομασία «Ρίο 2.0», η οποία βαθμολογεί τα πιθανά εξωγήινα σήματα από το μηδέν έως το δέκα, υποβλήθηκε προς επίσημη έγκριση στη μόνιμη επιτροπή για την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, την οποία έχει συστήσει η Διεθνής Ακαδημία Αστροναυτικής.Οι ερευνητές από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ουγγαρία και την Ολλανδία, με επικεφαλής τον Ντάνκαν Φόργκαν του Κέντρου Εξωπλανητικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Σεντ ‘Αντριους της Σκωτίας, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό αστροβιολογίας «International Journal of Astrobiology», σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν».Κατά καιρούς οι αστρονόμοι πιάνουν ραδιοσήματα που τους φαίνονται κάπως διαφορετικά από τα συνηθισμένα, αλλά στη συνέχεια, μετά από πιο προσεκτική ανάλυση, έχουν κάθε φορά διαψευσθεί οι προσδοκίες τους για μια επαφή με εξωγήινους -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- καθώς τα σήματα τελικά φαίνεται να έχουν μια πιο «πεζή» (και γήινη) προέλευση.Ένα σήμα που θα βαθμολογείτο με «δέκα», θα προκαλούσε πραγματικό σεισμό παγκοσμίως, καθώς θα ισοδυναμούσε με «μια χειραψία με εξωγήινους», όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, ανάμεσα στους οποίους είναι η αστρονόμος Τζιλ Τάρτερ, συνιδρύτρια και έως πρόσφατα επικεφαλής ερευνών στο διάσημο αμερικανικό Ινστιτούτο Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης (SETI), η οποία αποτέλεσε την έμπνευση για την επιστήμονα Έλι Αρογουέι του μυθιστορήματος «Επαφή» του Καρλ Σέιγκαν και του αντίστοιχου ρόλου που έπαιξε η Τζόντι Φόστερ στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις το 1997.Οι ραδιο-αστρονόμοι συλλαμβάνουν για πρώτη φορά εξωγήινο σήμα (από την ταινία «Επαφή»)Η νέα κλίμακα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από την επιστημονική κοινότητα και το κοινό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://dh4gan.github.io/rioscale2Και μια υπενθύμιση: Δεν «πετάνε τη σκούφια» τους όλοι οι επιστήμονες για μια επαφή με τους εξωγήινους. Μερικοί -όπως ο μακαρίτης Στίβεν Χόκινγκ– ήσαν και είναι κάτι περισσότερο από επιφυλακτικοί για μια τέτοια προοπτική, φοβούμενοι το χειρότερο Πηγή: https://www.amna.gr/home/article/280350/-Mia-nea-klimaka-Richter-gia-tous-exogiinous – https://www.theguardian.com/science/2018/jul/27/first-contact-or-false-alarm-richter-like-scale-for-alien-signals-seti-rio – https://www.seti.org/how-can-you-tell-if-et-story-real-st-andrews-scientists-revise-rio-scale-alien-encounters