Λένε πως οι μεγάλοι παίχτες σπάνια γίνονται μεγάλοι προπονητές. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να ισχύει και για τους ηθοποιούς. Οι μεγάλοι ηθοποιοί δεν θα γίνουν ποτέ μεγάλοι σκηνοθέτες. Κάθε περίπτωση είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.Ο Λεονάρντο Ντικάπριο για παράδειγμα, έλκεται τόσο από το μαγνητισμό του να παρασύρεται από έναν σκηνοθέτη, που δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να γίνει τέτοιος. Ίσως μόνο αν αποφάσιζε να απέχει για πολύ καιρό από την υποκριτική.Ο Μπράντλεϊ Κούπερ από την άλλη δεν είναι ένας μεγάλος ηθοποιός. Γι΄αυτό με το A Star Is Born βάζει πλώρη για να γίνει ένας πολύ καλός σκηνοθέτης.Το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι ένας μέτριος προς καλός ηθοποιός. Κι αυτό είναι ίσως το διαβατήριο του για να διαγράψει μια σημαντική πορεία πίσω από τις κάμερες. Η επιλογή του για το πρώτο του πόνημα δεν είναι τυχαία. Είναι στοχευμένη προς αυτή την κατεύθυνση.Το A Star Is Born είναι το φετινό all the money της Warner Bros. Η εταιρεία έχει ποντάρει πολλά σε αυτή την ταινία για να της δώσει υποψηφιότητες για Όσκαρ και μια τουλάχιστον κατάκτηση. Το ποια θα είναι αυτή η κατάκτηση θα εξαρτηθεί από την σκηνοθετική ικανότητα του Μπράντλεϊ Κούπερ.Επιλέγοντας ένα στόρι που έχει ξαναμεταφερθεί κινηματογραφικά άλλες δύο φορές, το 1954 και το 1976, ο Κούπερ θέλει να ανέβει επίπεδο. Γι΄αυτό και θέλησε την Lady Gaga για πρωταγωνίστρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έκανε καμία οντισιόν. Της έκανε ανάθεση. Κι εκείνη που αναζητά συνεχώς προκλήσεις, αποδέχτηκε και βάζει τα δυνατά της για να πείσει ότι είναι μια πολυεπίπεδη προσωπικότητα, ένα ταλέντο πολλών ταχυτήτων.Ο Κούπερ σκηνοθετεί και υποδύεται τον καλλιτέχνη της country, τον Τζάκσον Μέιν, ο οποίος παίρνει στο πλάι του τη νεαρή Αλάι και την κάνει φίρμα. Οι πορείες τους όμως χωρίζουν. Εκείνη συνεχίζει την πορεία προς τ΄άστρα κι εκείνος παίρνει την κατηφόρα.Το πρωταγωνιστικό δίδυμο έγραψε μαζί τα τραγούδια και τα τραγούδησε λάιβ στα γυρίσματα ως ένα ακόμα δείγμα της επιθυμίας του Κούπερ να πετύχει από την πρώτη του απόπειρα. Το A Star Is Born θα προβληθεί στο Φεστιβάλ της Βενετίας και οι εκεί αντιδράσεις θα μας επιβεβαιώσουν ή θα μας αναιρέσουν. Θα γεννηθεί ένας πολύ καλός σκηνοθέτης; Θα γεννηθεί μια πολύ καλή ηθοποιός στο πρόσωπο της Gaga;