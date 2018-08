2018-08-20 14:01:02

Το «Candy Crush Saga» συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του από το 2012 που πρωτοκυκλοφόρησε, και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο τα έσοδά του πλησίασαν το 1 δισ. δολάρια, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Τώρα η δημιουργός του, King, παρουσίασε το επόμενο «κολληματικό» παιχνίδι της, σε συνεργασία με τη Snowprint Studios. Πρόκειται για το «Legend of Solgard» ένα παιχνίδι τρία-σε-ένα.



Με έναν πρωτότυπο τρόπο, συνδυάζει τα role playing games, τα strategy games και τα match 3, όπως το «Candy Crush Saga», βάζοντας στοιχεία σκανδιναβικής μυθολογίας.



Σκοπός του παίκτη είναι να σταματήσει το Ragnarok, το τέλος όλων των κόσμων. Ηρωίδα του παιχνιδιού είναι η Embla, που περιηγείται σε εννέα κόσμους, καθένας από τους οποίους έχει περίπου 80 επίπεδα.



Σε κάθε επίπεδο η Embla αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο, χρησιμοποιώντας μια ομάδα από πολεμιστές. Ενώνοντας τους πολεμιστές (που έχουν διαφορετικά χρώματα) και σχηματίζοντας τριάδες, τετράδες κλπ, δημιουργεί έναν μεγαλύτερο πολεμιστή που επιτίθεται στον αντίπαλο. Διαφορετικοί συνδυασμοί δίνουν διαφορετικές επιθέσεις ή αμυντικές κινήσεις (γιατί και ο αντίπαλος επιτίθεται).



Το «Legend of Solgard» είναι free to play, αλλά αν δεν έχετε υπομονή θα πρέπει να πληρώσετε για να βοηθήσετε την Embla και τους πολεμιστές της να γίνουν πιο ισχυροί καθώς προχωράει το παιχνίδι. Είναι διαθέσιμο για iOS και Android.







