Οι νέες και πολυαναμενόμενες gaming κάρτες γραφικών της NVIDIA GeForce RTX ανακοινώθηκαν και μαζί αυτές έρχονται μεγάλες βελτιώσεις στα γραφικά των video games και όχι μόνο.Η NVIDIA RTX αναδεικνύεται ως η πρότυπη πλατφόρμα ανάπτυξης video games με εφέ φωτισμού και ήχου σε πραγματικό χρόνο (Real Time Ray Tracing). Οι νέοι Ray Tracing Cores (RT Cores) της NVIDIA τους οποίους συναντάμε στις νέες 20 series NVIDIA GPUs δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία Real Time Ray Tracing καθώς και περιβάλλοντα με ακριβή φυσικές σκιάσεις, ανακλάσεις, διαθλάσεις και φωτισμούς. Όλα αυτά πλέον χωρίς ιδιαίτερο κόστος στην απόδοση, καθώς όπως έχει αναφερθεί με την τωρινή Pascal γενιά προϊόντων οι παραπάνω διαδικασίες είναι έως 6 φορές πιο αργές.Επίσης, με τη βοήθεια των Tensor Cores της Turing αρχιτεκτονικής οι οποίοι εκτελούν πολύ γρήγορα deep neural network processing διαδικασίες, οι επερχόμενες GeForce RTX GPUs υποστηρίζουν το νέο Deep Learning Super-Sampling (DLSS), μία τεχνολογία που εφαρμόζει deep learning και AI στις rendering τεχνικές. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο ζωηρές επιφάνειες και απαλές άκρες απεικόνισης.Όσον αφορά στους developers, η NVIDIA RTX πλατφόρμα έρχεται με τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου αυτοί να προσθέσουν ray-tracing και AI εφέ. Σε αυτά περιλαμβάνονται hardware και software εργαλεία που επιτρέπουν advanced programmable shaders, ray tracing και deep learning. Επίσης, η πλατφόρμα NVIDIA RTX υποστηρίζεται από το νέο DirectX Raytracing (DXR) API της Microsoft.Η εκμετάλλευση των παραπάνω τεχνολογιών και μεταφορά τους στον καταναλωτή δεν αργεί. Με πρωτοπόρα τα Battlefield V και Shadow of the Tomb Raider, τα παιχνίδια που θα φέρουν Real-Time Ray Tracing είναι:Assetto Corsa Competizione των Kunos Simulazioni/505 GamesAtomic Heart της MundfishBattlefield V των EA/DICEControl των Remedy Entertainment/505 GamesEnlisted των Gaijin Entertainment/Darkflow SoftwareJustice της NetEaseJX3 της KingsoftMechWarrior 5: Mercenaries της Piranha GamesMetro Exodus της 4A GamesProjectDH της Nexon's devCAT StudioShadow of the Tomb Raider των Square Enix/Eidos-Montréal/Crystal Dynamics/Nixxesενώ τα παιχνίδια που θα χρησιμοποιούν DLSS είναι:Ark: Survival Evolved της Studio WildcardAtomic Heart της MundfishDauntless της Phoenix LabsFinal Fantasy XV της Square EnixFractured Lands της Unbroken StudiosHitman 2 των IO Interactive/Warner Bros.Islands of Nyne της Define Human StudiosJustice της NetEaseJX3 της KingsoftMechwarrior 5: Mercenaries της Piranha GamesPlayerUnknown's Battlegrounds της PUBG Corp.Remnant: From the Ashes της Arc GamesSerious Sam 4: Planet Badass των Croteam/Devolver DigitalShadow of the Tomb Raider from Square Enix/Eidos-Montréal/Crystal Dynamics/NixxesThe Forge Arena from Freezing Raccoon StudiosWe Happy Few from Compulsion Games / Gearboxμε τις παραπάνω λίστες να αναμένεται να εμπλουτίζονται με την πάροδο του χρόνου.